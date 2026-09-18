Kızılcık Şerbeti lider kim, Murat Aygen hangi dizilerde oynadı?
Kızılcık Şerbeti Lider karakteri ve Murat Aygen'in oynadığı diziler, fenomen yapımın 5. sezonuyla ekranlara dönmesi öncesinde gündeme geldi. Yeni sezonda hikayeye dahil olacak Lider'in Kıvılcım ve Hilal ile bağlantısı merak edilirken karakterin geçmişi ve oyuncunun kariyerindeki yapımlar araştırılıyor. Show TV'nin güncel oyuncu kadrosunda Lider de yeni sezon karakterleri arasında yer alıyor.
Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları, 18 Eylül Cuma akşamı başlayacak 5. sezon öncesinde netleşmeye devam ediyor. Gold Film imzalı dizinin yeni dönem kadrosunda Ömer, Kıvılcım, Abdullah, Başak, Asil, Salkım, Fatih ve Asude'nin yanı sıra yeni karakter Lider de bulunuyor. Dizinin yeni sezonu saat 20.00'de Show TV'de başlayacak.
KIZILCIK ŞERBETİ LİDER KİM, GERÇEK ADI NE?
Kızılcık Şerbeti'nde Lider karakterini Murat Aygen canlandırıyor. Lider, 5. sezonda hikayeye dahil olacak yeni karakterlerden biri olurken özellikle Kıvılcım'ın yeni dönem hikayesindeki yeri merak konusu oldu. Lider'in Kıvılcım ile yakınlaşması ve Dila Danışman'ın canlandırdığı Hilal'in abisi olarak hikayeye dahil olması planlandı.
MURAT AYGEN KİMDİR?
Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünden 1992 yılında mezun olan Aygen, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Müzikal-Tiyatro Oyunculuğu eğitimi aldı. Konservatuvarda Opera Yüksek Lisans programına da devam eden oyuncu; tiyatro, televizyon, sinema ve seslendirme alanlarında çalışmalar yaptı.
Oyuncunun kamera önü kariyerinde Ankara Ekspresi, Kül ve Ateş, Medcezir, Maral, Bodrum Masalı, Mucize Doktor ve Yasak Elma gibi yapımlar öne çıktı. 2026 yılında TRT 1'de yayınlanan Asırlık Gece yapımında dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı canlandıran Aygen, ardından Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon kadrosuna Lider karakteriyle katıldı.
MURAT AYGEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Diziler
Örümcek - 1998
Evdeki Yabancı - 2000
Çocuklar Duymasın - 2004
Hatırla Sevgili - 2006
Paramparça Aşklar - 2008
Kül ve Ateş - 2009
Dedektif Memoli - 2011
Medcezir - 2013-2015
Maral: En Güzel Hikayem - 2015
Bodrum Masalı - 2016-2017
İstanbullu Gelin - 2017
Şahin Tepesi - 2018
Mucize Doktor - 2019-2021
Yasak Elma - 2021-2023
Korkma Ben Yanındayım - 2024
Teşkilat - 2024-2025
Asırlık Gece - 2026
Kızılcık Şerbeti - 2026-
Öğrenci Evi - 2021