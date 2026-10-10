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Arka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi? Arka Sokaklar final bölümü gündemde

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Arka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi? Arka Sokaklar final bölümü gündemde
Başlık ResmiArka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi

Uzun yıllardır izleyiciyle buluşan polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın geleceği yeniden gündeme geldi. 20. sezonunu tamamladıktan sonra yeni bölümleri yayınlanmayan yapımın ekran macerasına devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul'un yaptığı açıklama ise Arka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi sorularını cevapladı.

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Arka Sokaklar, 5 Haziran 2026 Cuma günü ekrana gelen 751. bölümüyle 20. sezonunu tamamladı. Sezon finalinin ardından dizinin yeni bölümleri için beklenen yayın takviminin açıklanmaması, izleyicilerin dikkatini yapımın geleceğine çevirdi. Peki, Arka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi?

Arka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi? Arka Sokaklar final bölümü gündemde
Başlık ResmiArka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi? Arka Sokaklar final bölümü gündemde

ARKA SOKAKLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Arka Sokaklar'ın 21. sezonuyla ekranlara dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, D Media ve Kanal D'nin projeyi yeni sezonda sürdürmeme kararı aldığını açıkladı.

Yapımın başka bir şirket tarafından devralınması ihtimali daha önce gündeme gelmişti. Ancak yeni sezon için kesinleşmiş bir yayın tarihi de verilmedi. Dizinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.

Arka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi? Arka Sokaklar final bölümü gündemde
Başlık ResmiArka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi? Arka Sokaklar final bölümü gündemde

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar, 5 Haziran 2026'da yayımlanan 751. bölümüyle 20. sezonunu tamamladı. Sezon finalinin ardından yeni bölümlerin ekrana gelmemesi, dizinin sona erdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Ozan Yurdakul, yapımcı D Media ile yayıncı Kanal D'nin projeye devam etmeme kararı aldığını duyurdu. Açıklamada kararın ayrıntılı gerekçesine yer verilmedi. Dizinin başka bir yapım şirketiyle devam edip etmeyeceği ise kesinleşmedi.

Arka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi? Arka Sokaklar final bölümü gündemde
Başlık ResmiArka Sokaklar devam edecek mi, neden yok, bitti mi? Arka Sokaklar final bölümü gündemde

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Arka Sokaklar, 5 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan 751. bölümüyle sezon finali yaptı. Söz konusu bölüm, yayınlandığı dönemde dizinin kesin finali olarak değil, sezon finali olarak duyuruldu.

Yurdakul yaklaşık 20 yıldır ekranda olan yapımın izleyicisine istediği şekilde veda edemediğini de ifade etti. Dizinin başka bir şirketle yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin açıklama da yapılmadı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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