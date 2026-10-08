TOD platformunda izleyiciyle buluşan Alıkara, polisiye ve psikolojik gerilim sevenlerin gündeminde yerini aldı. Alıkara kaç bölüm olacak, sezon finali ne zaman merak edilirken 2. sezon tarihi de şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte, Alıkara 9. bölüm tarihi ve sezon finali detayları...

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Başrollerinde Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın yer aldığı dizide, Başkomiser Deniz ile psikolog Işık’ın gizemli bir cinayetin izini sürerken geçmişle yüzleşmeleri konu ediliyor. İlk sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte izleyiciler ''Alıkara kaç bölüm olacak, sezon finali ne zaman ve 2. sezon olacak mı?'' sorularına cevap arıyor.

Alıkara kaç bölüm olacak, sezon finali ne zaman? Alıkara 2. sezon gündeme geldi

ALIKARA KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Alıkara dizisinin ilk sezonu toplam 10 bölüm olarak yayınlanacak. TOD platformunda dizinin bölümleri haftalık olarak ikişer bölüm şeklinde izleyiciyle buluşuyor. İlk sezonun 9. ve 10. bölümleri de aynı gün yayınlandı.

Alıkara kaç bölüm olacak, sezon finali ne zaman? Alıkara 2. sezon gündeme geldi

ALIKARA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Alıkara'nın sezon finali 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlandı. Dizinin 9. ve 10. bölümleri aynı gün TOD platformuna eklendi. Bugün yayınlanan 10. bölüm dizinin sezon finali olacak. Sezon finalinde Deniz ve Işık araştırmalarının sonuna ulaşacak. Geçmişte saklanan gerçekler ortaya çıkarken katilin kimliği de belli olacak.

Alıkara kaç bölüm olacak, sezon finali ne zaman? Alıkara 2. sezon gündeme geldi

ALIKARA 2. SEZON GELECEK Mİ?

Alıkara'nın 2. sezonu için şu ana kadar TOD tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle dizinin yeni sezonla devam edip etmeyeceği henüz kesinleşmedi.

İlk sezonun 10 bölüm olarak tamamlanmasının ardından gözler 2. sezon kararına çevrildi. Dizinin yeni sezon onayı alıp almayacağı ilerleyen süreçte belli olacak. TOD'dan gelecek resmi açıklamalar takip edilmeye devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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