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Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlara geliyor

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Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlara geliyor
Başlık ResmiYeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yeraltı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci sezon yayın tarihi belli olurken, yeni bölümlerde hikayeye dahil olacak isimler de merak konusu oldu. Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu gündemdeyken Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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İlk sezonunda izleyicinin ilgisini çeken Yeraltı yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizinin yeni sezonundan afiş ve tanıtım çalışmaları peş peşe paylaşılırken, hikayenin yeni bölümlerde nasıl ilerleyeceği de merak edilmeye başlandı. Peki, Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlara geliyor
Başlık ResmiYeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlara geliyor

YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim 2026 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni sezon ilk bölümü saat 20.00’de ekrana gelecek. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yeni sezonda başrollerde yer almaya devam edecek.

Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlara geliyor
Başlık ResmiYeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlara geliyor

YERALTI BU AKŞAM VAR MI?

Yeraltı bu akşam 2. sezon yeni bölümüyle 7 Ekim Çarşamba saat 20.00’de NOW’da başlayacak. Yeni sezonun ilk bölümünde Sultan ve Haydar Ali’nin düğünüyle başlayan gelişmelerin ardından karakterler arasındaki gerilim yeniden yükselecek. Dizinin yeni bölümünde izleyiciyi yeni karakterler ve farklı hikaye çatışmaları bekliyor.

Yeraltı'nın ikinci sezonunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde yer almaya devam ederken Sümeyye Aydoğan da dizinin yeni sezon kadrosunda bulunuyor.

Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlara geliyor
Başlık ResmiYeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı 2. sezon 17. bölüm ekranlara geliyor

İkinci sezon kadrosunda ayrıca İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz ve Emir Benderlioğlu bulunuyor. Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak da dizinin yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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