TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni sezon hazırlıklarıyla yeniden gündemde. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı yapımın ikinci sezon çekimleri eylül ayında başladı. Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı merak edilirken gözler oyuncu kadrosuna dahil olan isimlere çevrildi.

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Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonunu 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 31. bölümüyle tamamladı. Sezon finaliyle birlikte yaklaşık üç aylık aranın ardından ikinci sezon hazırlıkları için yeniden sete çıkan dizinin dönüş tarihi ise gündemde. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı? 2. sezon çekimleri sürüyor!

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN, BU HAFTA BAŞLAYACAK MI?

Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin ikinci sezon çekimleri 11 Eylül 2026 Cuma günü başladı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte yeni sezonun kısa süre içerisinde ekrana gelmesi beklenirken, 25 Eylül Cuma akşamı TRT 1 yayın akışında yeni bölüme yer verilmedi.

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı? 2. sezon çekimleri sürüyor!

TAŞACAK BU DENİZ KADROSUNA ÜÇ YENİ İSİM KATILDI

Ayla Baki, Buse Sinem İren ve Ali Önsöz yeni sezonda Taşacak Bu Deniz oyuncu kadrosunda yer alacak.

Ayla Baki'nin canlandıracağı Emriye Varoğlu, Adil'in halası ve süt annesi olarak hikayeye dahil olacak. Geçmişte Koçari ailesinden ayrılarak yaylaya yerleşen Emriye'nin dönüşü, Adil ile Esme'nin ilişkisi açısından yeni bir çatışma alanı oluşturacak.

Buse Sinem İren ise Huriye Varoğlu karakterini canlandıracak. Emriye ile birlikte Koçari ailesinin çevresine dahil olacak Huriye'nin Adil'e yönelik ilgisi, yeni sezonda ilişkiler cephesinde yaşanacak gelişmeler arasında yer alacak.

Kadronun bir diğer yeni ismi Ali Önsöz ise Cengiz Volkov karakterini oynayacak. Timur Volkov'un oğlu olan Cengiz, hukuk bilgisi ve insanları analiz etme becerisiyle hikayeye farklı bir renk kazandıracak.

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı? 2. sezon çekimleri sürüyor!

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşacak Bu Deniz yeni sezon Esme, Adil ve Eleni arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya taşındığı bir hikayeyle başlayacak.

Geçmişte kapanmayan hesaplar bu kez de karakterlerin peşini bırakmayacak. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki gerilim devam ederken, yeni karakterlerin hikayeye katılmasıyla dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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