Sessiz tehlikeye karşı büyük seferberlik! Uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem başlıyor

Toplumsal farkındalığı artırmak için dev adımlar atılıyor. Uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında 30 bin kolluk görevlisine özel eğitim verilecek. Çocuk ve gençler başta olmak üzere yüz binlerce vatandaş uyuşturucunun tehlikelerine karşı bilgilendirilecek.

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Türkiye’de her yıl yaşanan asayiş olaylarının yaklaşık 400 bini uyuşturucu kaynaklı. Emniyet Genel Müdürlüğünün “2026 Yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu”na göre uyuşturucu olaylarına karışanların yaş ortalaması 22’ye kadar düşmüş durumda. Bu yıl içerisinde adli süreçlere dâhil edilen çocukların yüzde 40’ı yaralama, yüzde 16’sı hırsızlık, yüzde 8’i ise uyuşturucu ve diğer suçlar sebebiyle işlem gördü.

BİLGİLENDİRMEYE ÖNEM VERİLECEK

Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl uyuşturucu ile mücadele kapsamında önleyici, rehabilite edici ve eğitici yeni çalışmalar hayata geçirilecek. Toplumsal farkındalığın sağlanması amacıyla başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi bilgilendirilecek. Uyuşturucu madde suçlarının sebepleri ve risk etmenlerinin belirlenmesi amacıyla madde kullanım suçundan işlem gören kişilere yönelik 25 bin anket yapılacak. Uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde 30 bin kolluk görevlisine yönelik eğitim verilecek. Yargı süreçlerinde çocuklara yönelik ve onarıcı yaklaşımlar içeren çalışmalar yürütülecek. Çocuk adalet merkezlerinin sayısı artırılacak. Ayrıca 15 İlçe Jandarma Komutanlığının bünyesinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği oluşturulacak.

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CEZAEVLERİNİN YARISI NARKOTİK SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye’deki 403 ceza infaz kurumunda 402 bin 612 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bu sayının yaklaşık 250 bine yakını, uyuşturucu bağlantılı suçlardan hükümlü veya tutuklu. Uyuşturucu kullanımı sebebiyle geçen yıl 27’si kadın olmak üzere 557 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 63’üne sentetik uyuşturucuların sebep olduğu bildirildi. En fazla can kaybı ise 196 kişiyle 30-39 yaş grubunda görüldü. Uyuşturucu kaynaklı ölüm sayısı 2024’e göre 130 kişi artarak bir yılda yüzde 30 yükseldi.

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