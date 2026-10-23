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Uyuşturucu tacirlerine 78 ilde darbe! 2733 kişi gözaltına alındı

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Emniyet ekiplerinin son iki haftada 78 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 2733 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda 1 ton 768 kg 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelede kararlılık mesajı verildi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İçişleri Bakanlığı, 78 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Operasyonlarda 2733 şüphelinin yakalandı, 1 ton 768 kg 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel, 14 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin operasyonlara katıldığı belirtildi.

Uyuşturucu tacirlerine 78 ilde darbe! 2733 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiUyuşturucu tacirlerine 78 ilde darbe! 2733 kişi gözaltına alındı

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Zehir tacirlerine yönelik mücadelede kararlılık vurgusu yapılan Bakanlık açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"78 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 768 kg 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine 78 ilde darbe! 2733 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiUyuşturucu tacirlerine 78 ilde darbe! 2733 kişi gözaltına alındı

2 bin 733 şüpheli yakalandı. 1.466'sı tutuklandı. 414'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 78 ilde; 3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel, 14 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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