Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılmadan önce partinin kasasından 5 milyon TL'yi 'bağış adı altında' Yeni Parti'ye aktardıkları iddiasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, paranın iadesi için Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini belirtti. CHP lideri, para iade edilmezse konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılmadan önce CHP kasasından Yeni Parti'ye 5 milyon TL aktardığı iddia edilmişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle gerçekleştirdiği kahvaltılı buluşmada siyaset gündemi ve söz konusu iddiaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'ye ihtar çekti: Aldığınız 5 milyonu geri verin

"BAĞIŞ ADI ALTINDA PARALARI ÇEKTİLER"

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibindeki eski CHP yöneticilerinin, CHP'den ayrılmadan önce parti kasasındaki 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış adı altında aktardıklarını belirterek, paranın iadesi için resmi ihtar çekildiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'ye ihtar çekti: Aldığınız 5 milyonu geri verin

PARANIN İADESİ TALEP EDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin bankadaki hesabının Özel ve ekibi tarafından tasfiye edildiğini dile getirerek, "Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz, bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir" dedi.

AKSİ SENARYODA KONU YARGIYA TAŞINACAK

CHP'nin banka hesabının tasfiye edildiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, işlemin etik dışı olduğunu söyledi. Paranın iade edilmemesi durumunda hukuki yollara başvuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

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