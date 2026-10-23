Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, fon krizi çıkmadan önce milyarlarca lirayı yurt dışına kaçırdığı ortaya çıktı. İsviçre'den İngiltere'ye uzanan para ağında tespit edilen 29.2 milyon sterlin donduruldu.

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Borsa ve fon soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, fon krizi çıkmadan İsviçre'den sonra İngiltere'ye de milyarlarca lira kaçırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, SPK ve MASAK raporlarıyla ortaya çıkarılan borsa vurgununda uluslararası adli mekanizmalar ile temasa geçti.

Türkiye ve İngiltere'nin taraf olduğu Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (CIKAYAS) kapsamında iletilen taleple bazı işlemler incelemeye alındı.

29 milyon sterlinin izi Londra'ya uzandı! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın kaçırdığı paralar donduruldu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; soruşturma kapsamında incelenen SPK denetleme raporlarına göre Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören bazı şirket paylarında (KTLEV, GUNDG, DSTKF, TRHOL ve TEHOL) fiyatlar kısa sürede 100 kata kadar suni olarak tırmandırıldı. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönettiği fon büyüklüğü kısa sürede 30 milyon TL'den 500 milyar TL seviyesine fırladı. Sadece Katılımevim (KTLEV) paylarındaki manipülasyonla 72,5 milyar TL haksız menfaat sağlandığı belirlendi.

Tutuklu bulunan Pusula Holding YK Başkanı Serdar Turhan'ın, kişisel yatırımlarını yüksek fiyattan fona devrederek fonlarda 1,35 milyar TL zarara yol açtığı ve fonların temerrüde düşerek TEFAS işlemlerine kapatıldığı belirlendi.

Serdar Turhan'ın 24 Ağustos ve 1 Eylül 2026 tarihlerinde İsviçre bağlantılı hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 198 milyon TL (yaklaşık 13,7 milyon Sterlin / 15,8 milyon Euro) tutarında finansal işlem gerçekleştirdiği, aynı tarihlerde diğer şüpheli Muhammed Yarız'ın da yine İsviçre hattındaki hesaplara 2 milyar 889 milyon TL (yaklaşık 33,1 milyon Sterlin / 38,1 milyon Euro) aktardığı saptanmıştı. İkilinin İsviçre üzerinden yürüttüğü şüpheli para trafiğinin toplamda 4 milyar 87 milyon TL (yaklaşık 46,8 milyon Sterlin / 53,9 milyon Euro) gibi devasa bir boyuta ulaştığı kayıtlara geçmişti.

29 milyon sterlinin izi Londra'ya uzandı! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın kaçırdığı paralar donduruldu

MİLYARLARCA LİRA KAÇIRDI

İncelemelere paraların yurt dışındaki izine İngitere'de ulaşıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın 10 Temmuz- 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında, 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'yi İngiltere'deki PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına aktardığı görüldü.

29 milyon sterlinin izi Londraya uzandı! Pusula Holding Başkanı Serdar Turhanın kaçırdığı paralar donduruldu

Para transferlerinin açıklama kısmına ise "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) notunun düşüldüğü saptandı. Yapılan araştırmalarda Londra'daki PSL Asset Management Limited ve bağlantılı olduğu saptanan PSL Capital Limited şirketine de ulaşıldı. İki şirketin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu anlaşıldı. Her iki şirketin de 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB adresinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

HESAPLAR DONDURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini değerlendiren İngiliz adli makamları harekete geçme kararı aldı.

İngiltere'nin dev bankası Barclays Bank PLC nezdinde bulunan hesaplardan; PSL Asset Management Limited hesabındaki 9 milyon sterlin, PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin sterlin olmak üzere toplam 29.236.285,34 Sterlin (yaklaşık 2 milyar TL) üzerindeki tüm yetkiler kaldırıldı ve hesaplar donduruldu. Üçüncü kişilere transfer yapılması tamamen engellenerek, söz konusu suç gelirlerinin Türkiye Cumhuriyeti adli makamlarına iadesi sürecine resmen başlandı.

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