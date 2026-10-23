İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı bahis sistemini 7 saniye geciktirerek bahis şirketlerini zarara uğrattığı öne sürülen Spordata çalışanı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detayları açıkladı. Daha önce tutuklanan şüphelinin 12 milyon TL zarara yol açtığı belirlenirken, hesaplarında 192 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

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Canlı bahislerde karşılaşma skorlarının oluşmasının ardından bahis oynatıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Spordata çalışanının bahisleri 7 saniye geciktirdiği ve şirketleri 12 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi. MASAK incelemesinde 192 milyon TL’lik para hareketi belirlenirken, soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

'Spordata' çalışanı canlı bahisleri 7 saniye geciktirdi, milyonluk vurgun yaptı

CANLI BAHİSLERİ 7 SANİYE GECİKTİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.’nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı öne sürüldü.

Şüphelinin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına, karşılaşmalarda skor oluştuktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın çalıştığı spor bahis şirketlerini toplam 12 milyon TL zarara uğrattığının tespit edildiği belirtildi.

'Spordata' çalışanı canlı bahisleri 7 saniye geciktirdi, milyonluk vurgun yaptı

ÖNCE TUTUKLANDI, HESAPLARINDA 192 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında O.B.’nin 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındığı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, tutuklanan şüphelinin MASAK raporunun incelendiği ve hesaplarında toplam 192 milyon TL tutarında para giriş-çıkışı bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. Şüphelinin yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği de ifade edildi.

8 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın devamında, tutuklanan şüpheliyle bağlantılı olduğu ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 şüpheli daha tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 23 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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