Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022 yılında başlattığı suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, yaklaşık 650 milyon TL değerindeki mal varlığı mercek altına alındı. Turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Aramalarda yüklü miktarda para, silah ve çek-senet ele geçirilirken bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek aklandığı iddiasına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 8 şirket ve yaklaşık 650 milyon TL değerindeki mal varlığı incelemeye alındı. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli yakalanırken, şirketlerin dikkat çeken devir işlemleri ve mali hareketleri de soruşturmanın odağına yerleşti.

650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI MERCEK ALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi.

Yürütülen mali incelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Söz konusu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.

Başsavcılık, incelemeye alınan mal varlıklarının suç gelirlerinin kaynağı ve aktarım yöntemleriyle bağlantısının araştırıldığını bildirdi.

Ankara'da 650 milyon liralık kara para soruşturması! 7 şüpheli gözaltına alındı

ŞİRKETLERDEKİ ŞÜPHELİ DEVİRLER DİKKAT ÇEKTİ

2022 yılında başlatılan soruşturmada, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekânları üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Mali incelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak bu devirleri açıklayabilecek nitelikte para hareketlerine rastlanmadığı tespit edildi.

Ayrıca şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlara ulaşıldı.

Şirketlerin ortaklık yapılarının değişmesine rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiği belirlendi.

Başsavcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda şirket devirlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki muhtemel rolünün araştırıldığını açıkladı.

9 İKAMET, 7 ŞİRKET VE 8 ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin ardından 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda ele geçirilenler şöyle:

1 adet 9,19 milimetre çapında tabanca

1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca

19 adet fişek

1 milyon 261 bin 500 TL

17 bin 500 avro

24 bin 400 ABD doları

Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara da el konuldu.

7 GÖZALTI, 1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Soruşturmanın suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen mal varlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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