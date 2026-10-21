Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi “625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık. Örgütlerin 22’si uluslararası bağlantılı. Dün aradığımız kişilerle ilgili Belçika’ya bir liste verdik” dedi. Çiftçi, dün Brüksel’den verdiği mesajda da Belçika’dan iade taleplerine olumlu cevap verilmesini talep ettiklerini belirtmişti.

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Dün Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, organize suçlarla mücadelede iş birliği çağrısında bulunmuştu.

AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni nesil suç örgütleri adım adım takipte! Bakan Çiftçi açıkladı: Örgütlerin 22’si uluslararası bağlantılı, Belçika’ya bir liste verdik

“DÜN BELÇİKA’YA BİR LİSTE VERDİK”

Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemiz benden önce de başlamıştı. Bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık. Örgütlerin 22’si uluslararası bağlantılı. Dün Belçika’ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Suç örgütlerinin dijital mecraları kullandığına dikkat çeken Çiftçi, "Dijital mecraları kullandıkları için küçük yapılar halinde varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Bunun için mücadelemiz kesintisiz devam edecek" diye konuştu.

Yeni nesil suç örgütleri adım adım takipte! Bakan Çiftçi açıkladı: Örgütlerin 22’si uluslararası bağlantılı, Belçika’ya bir liste verdik

“ÜLKEMİZE İADESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in de katıldığı Türkiye-Belçika Dışişleri Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’nda konuşan Bakan Çiftçi, dün de şu mesajları vermişti:

Belçika’da bulunduğu değerlendirilen organize suç örgütü yöneticileri ve mensupları bulunmaktadır. Bu şahısların yakalanıp ülkemize iadesini talep ediyoruz. Özellikle PKK ve FETÖ’ye müzahir ve iltisaklı kuruluşların kapatılmasını ve iade taleplerimize olumlu cevap verilmesini talep ediyoruz. Uzun yıllardır PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke olarak, uluslararası toplumdan ve dostlarımızdan beklentimiz terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve hiçbirine müsamaha gösterilmemesidir.

Yeni nesil suç örgütleri adım adım takipte! Bakan Çiftçi açıkladı: Örgütlerin 22’si uluslararası bağlantılı, Belçika’ya bir liste verdik

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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