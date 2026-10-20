Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, “Uzun yıllardır PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke olarak, uluslararası toplumdan ve dostlarımızdan beklentimiz terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve hiçbirine müsamaha gösterilmemesidir” dedi. Bakan Çiftçi, Belçika’da bulunduğu değerlendirilen organize suç örgütü yöneticilerinin de iadesini talep etti.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Brüksel'de Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katıldı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA HERHANGİ BİR AYRIM YAPILMAMALI”

Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, “Uzun yıllardır PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke olarak, uluslararası toplumdan ve dostlarımızdan beklentimiz terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve hiçbirine müsamaha gösterilmemesidir.” dedi.

Bakan Çiftçi’den Brüksel’de terör mesajı: Somut adımlar atmasını bekliyoruz

Belçika’dan terörle mücadelede daha somut adımlar beklediklerini belirten Bakan Çiftçi, “Özellikle PKK ve FETÖ’ye müzahir ve iltisaklı kuruluşların kapatılmasını ve iade taleplerimize olumlu cevap verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Çiftçi’den Brüksel’de terör mesajı: Somut adımlar atmasını bekliyoruz

"ÜLKEMİZE İADESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Organize suçlarla mücadelede de iş birliği çağrısında bulunan Bakan Çiftçi, “Belçika’da bulunduğu değerlendirilen organize suç örgütü yöneticileri ve mensupları bulunmaktadır. Bu şahısların yakalanıp ülkemize iadesini talep ediyoruz.” dedi.

Brüksel’den yayınladığı ilk mesajında “Uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek ortak güvenlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumayı sürdüreceğiz” mesajını veren Bakan Çiftçi, yeni bir paylaşım daha yaptı.

“YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM”

Bakan Fidan ve Bakan Gürlek ile çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Bakan Çiftçi, fotoğrafa “Brüksel’de yoğun temaslarımız arasında Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ile kısa bir kahve molası. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam!” notunu düştü.

"HİÇBİR ÜLKE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SIĞINAĞI OLMAMALI"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Bakan Çiftçi, "Brüksel’den mesajımız: Hiçbir ülke terör örgütlerinin sığınağı olmamalı!" dedi.

Çiftçi'nin paylaşımı şöyle:

""Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladık.

PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütleri farklı isimler ve yöntemlerle faaliyet gösterse de oluşturdukları tehdit ortaktır. Hiçbirine müsamaha gösterilemez.

Bir ülkede silahlı eylem gerçekleştirmeyen terör örgütlerinin, başka ülkeleri hedef alan finansman, propaganda ve eleman kazanma faaliyetlerine göz yumulması kabul edilemez.

Terörle mücadelede gerçek dayanışma, yalnızca ortak açıklamalarla değil, sahada karşılık bulan somut adımlarla mümkündür.

Hiçbir ülkenin toprakları terör örgütleri için güvenli bir sığınağa dönüşmemelidir.

Milletimizin huzurunu ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bütün terör yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Çiftçi’den Brüksel’de terör mesajı: Somut adımlar atmasını bekliyoruz

“İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Bakan Çiftçi, Brüksel’den yaptığı ilk paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkileri ve güvenlik alanındaki işbirliğimizi ele alıyoruz. Terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesini, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını önemsiyoruz. Uluslararası işbirliğimizi güçlendirerek ortak güvenlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumayı sürdüreceğiz.

BELÇİKA TARAFINI KİM TEMSİL EDECEK?

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıda Belçika tarafını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt temsil edecek.

Bakan Çiftçi’den Brüksel’de terör mesajı: Somut adımlar atmasını bekliyoruz

Son olarak 2016 yılında Ankara'da düzenlenen Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın dördüncü turunda, terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayii, konsolosluk, vize ve göç başta olmak üzere ikili iş birliği konuları ele alınacak. Toplantıda ayrıca bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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