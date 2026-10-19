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Bakanlar Fidan, Çiftçi ve Gürlek Brüksel'e gidiyor! Kritik konular masada olacak

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Bakanlar Fidan, Çiftçi ve Gürlek Brüksel'e gidiyor! Kritik konular masada olacak
Başlık ResmiBakanlar Fidan, Çiftçi ve Gürlek Brüksel'e gidiyor! Kritik konular masada olacak

Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek toplantıya katılmak üzere Belçika'ya gidecek. Zirvede terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayii, vize ve göç konularının ele alınması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Brüksel'de düzenlenecek Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak. Toplantıda terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayii, vize ve göç konuları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere 19-21 Ekim tarihlerinde Belçika'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıda Belçika tarafını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt temsil edecek.
Son olarak 2016 yılında Ankara'da düzenlenen Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın dördüncü turunda, terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayii, konsolosluk, vize ve göç başta olmak üzere ikili iş birliği konuları ele alınacak. Toplantıda ayrıca bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

FİDAN'IN KALLAS VE RUTTE İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Fidan'ın ayrıca "European Policy Center" adlı düşünce kuruluşunda bir konuşma yapması ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor.

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TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Belçika arasında son dönemde artan karşılıklı temaslar, ikili iş birliğinin çeşitli alanlarda gelişmesini ve derinleşmesini sağladı. Belçika Kraliçesi Mathilde, beraberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile bölge hükümetleri başbakanlarının yer aldığı heyetle 10-14 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'ye ekonomi odaklı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 9,2 milyar dolar olarak kaydedilirken bu rakamın 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı da iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturuyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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