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Jandarmadan büyük operasyon: 34 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edilen 123 kişiye işlem

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 il merkezli "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 34 milyar 760 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli olarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

123 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı faaliyetlerde yer aldığı tespit edilen 123 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

34 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonda devasa bir finansal hacim ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin hesaplarında toplam 34 milyar 760 milyon TL tutarında para hareketliliği gerçekleştiği saptandı.

SAHTE İLANLAR VE VERİ SIZINTISI

Operasyonun detaylarında, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlendi. Zanlıların ayrıca sosyal medya platformlarında sahte ilanlar paylaşarak vatandaşları dolandırdıkları ve kişisel verilere yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

"TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlık açıklamasında siber suçlarla mücadelenin kesintisiz süreceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca operasyonda emeği geçen adli ve kolluk birimleri tebrik edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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