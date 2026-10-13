CHP'nin 5 milyon TL'si 1 gecede gitti! Yeni Parti kurulmadan tam 24 saat önce yapıldı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in yayımladığı belgelere göre, Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce, CHP'nin hesabındaki 5 milyon TL vekillerin imzaları izinsiz kullanılarak usulsüzce yeni oluşuma aktarıldı. Yeni Parti'ye bağış olarak geçirilen bu paranın yanı sıra, CHP grubunun resmi arşivinin de götürüldüğü öne sürüldü. CHP yönetiminin söz konusu para ve kayıp arşivin peşine düştüğü belirtiliyor.

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Yeni Parti'nin kuruluşundan sadece bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup hesabından 5 milyon liranın izinsiz bir şekilde aktarıldığı öne sürüldü.

VEKİLLERİN İMZALARI İZİNSİZ KULLANILDI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in, sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre, 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşen para transferi usulsüz bir banka talimatıyla gerçekleştirildi. Atik'in aktardığı bilgilere göre, milletvekillerinin imzaları bilgileri ve izinleri dışında kullanılarak işlem yapıldı. Bu talimat sonucunda, CHP'nin aidat hesabında biriken meblağ, ertesi gün Yeni Parti saflarına katılacak olan milletvekillerine gönderildi.

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"KAÇIRILAN PARALAR YENİ PARTİ'YE BAĞIŞ OLDU"

Hesaplar arası gerçekleşen para trafiğinin detaylarına da değinen gazeteci, CHP'den alınan meblağın izini sürdü. Edinilen bilgilere göre, vekillerin hesaplarına iade edilen bu 5 milyon TL, daha sonra "bağış" adı altında doğrudan Yeni Parti'nin resmi hesaplarına yönlendirildi. Böylece CHP'nin aidat gelirleri, yeni siyasi hareketin finansmanına dönüştürülmüş oldu.

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SADECE PARA DEĞİL, ARŞİV DE GÖTÜRÜLDÜ

Finansal iddiaların yanı sıra olayın bir de fiziksel belge boyutu olduğu ifade edildi. Fatih Atik, CHP grubunda yer alan ve resmi belgelerin bulunduğu tüm arşivin de yerinden alınarak götürüldüğünü belirtti. Yaşanan bu çarpıcı gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, eksilen 5 milyon liranın ve kayıp arşivin peşine düştüğü vurgulandı.

"BU DAVRANIŞ NASIL İZAH EDİLECEK"

Gündeme oturan iddiaların sahibi Atik, belge görsellerini de eklediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin 5 milyonu yürür mü? İşte yürütme belgesi. Yeni Parti kurulmadan 1 gün önce 23 Temmuz 2026'da CHP grubunun hesabındaki 5 milyon TL nasıl kaçırıldı? Vekillerin imzası izin dışı kullanılarak bankaya talimat yazıldı. CHP'nin aidat hesabında biriken 5 milyon TL bir gün sonra Yeni Parti'ye geçecek milletvekillerine geri gönderildi. Edinilen bilgiye göre CHP'den kaçırılan o paralar bağış olarak Yeni Parti'nin bağış hesabına aktarıldı. CHP'nin 5 milyonuna göz diken bir siyasi anlayış.. Siyasette ahlak etik yasası önerisi getirilirken bu davranış nasıl izah edilecek. Üstelik CHP grubunda belgelerin bulunduğu tüm arşiv de götürülmüş.. CHP şimdi bu paranın peşinde.."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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