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Politika

CHP geri dönüşe kapıyı kapattı

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CHP geri dönüşe kapıyı kapattı
Başlık ResmiCHP geri dönüşe kapıyı kapattı

CHP’de mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerine dönüş kapısı kapandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmek isteyen vekillerle görüşmeyi reddettiği belirtilirken, parti kurmaylarından sert mesaj geldi.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti’ye giden milletvekillerinin geri dönüşüne kapıyı kapattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönmek isteyen vekillerle görüşmeyi reddetti.

Kurmaylar, “Canım istedi ‘gittim, geldim’ olmaz. Biz burada partinin ayakta kalması için bir nöbet tutuyoruz. Siyasetin bildiğimiz kurallarıyla yürümeyen bir süreç vardı. CHP tarihinin en sancılı, kötü dönemi bize denk geldi. Ben nöbet tutuyorsam onlar da tutmalıydı. Burası yolgeçen hanı değil. CHP’yi bırakıp gitmenin siyasi bir sonucu olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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