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CHP'yi soyup gitmişler! Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

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CHP'yi soyup gitmişler! Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Başlık ResmiCHP'yi soyup gitmişler! Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

CHP’ye 500 milyon liralık borç yükü bırakan Özgür Özel ekibinin, Yeni Parti’ye geçerken 38 aracı hurdaya terk ettiği, 100’e yakınını kazalı ve bakımsız hâlde bıraktığı, 12 ilçede ise tabelayı değiştirdiği ortaya çıktı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Özgür Özel ile birlikte CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen eski parti yöneticilerinin bazı il ve ilçe başkanlıklarında bıraktığı hasarın ardından, parti envanterinde yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Süreçte parti teşkilatlarının fiziki yapısından araç envanterine, demirbaşlardan kullanılan binalara kadar kapsamlı bir inceleme yapıldığı öğrenildi.

CHP kurmayları, Türkiye genelinde kiralık olan 12 ilçe başkanlık binasında sözleşmelerin yenilenerek CHP tabelalarının indirildiğini ve yerlerine Yeni Parti tabelalarının asıldığını söyledi. Söz konusu ilçelerde yeniden teşkilatlanma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

CHP'yi soyup gitmişler! Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Başlık ResmiCHP'yi soyup gitmişler! Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Araç envanterine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan CHP kurmayları, “38 araç hurdalıklarda, bozuk ve çürümeye terk edilmiş hâlde bulundu. Bunların bazıları eski araçlar. 100’e yakın araç ise kaza yapmış ya da bakımsız durumda; tamir edilmeleri gerekiyor. Parti geleneğini bilenler emanete sahip çıkmış, araçları gelip teslim etmiş. Ancak anahtarını teslim etmeyen, aracın anahtarını alıp götüren ya da olduğu yerde bırakıp gidenler de var. Hukuk birimi gerekli çalışmaları yapıyor. İl ve ilçe başkanlıkları da gerekli suç duyurularında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

CHP'yi soyup gitmişler! Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Başlık ResmiCHP'yi soyup gitmişler! Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

HUKUKU İŞLETİYORUZ

Parti envanterindeki eksikliklerin yalnızca araçlarla sınırlı olmadığını belirten CHP yetkilileri, “Bizim açımızdan burada mesele sadece bir aracın ya da bir eşyanın kaybolması değil. Bunların tamamı partinin malı ve üyelerin, örgütlerin emaneti. Emanete nasıl sahip çıkılması gerektiğini herkesin bilmesi gerekiyor. Nerede ne eksik varsa tespit ediyoruz. Kimden kaynaklandığı konusunda da hukuki süreçleri işletiyoruz” dedi.

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Öte yandan, CHP’de Özgür Özel yönetiminin ardından yaşanan yeniden yapılanma sürecinin ve birikmiş borçların partiye mali yükünün de 500 milyon lirayı aştığı belirtilmişti.

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