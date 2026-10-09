“Baba ocağı” dediği CHP’yi terk edip Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve tayfası, “iftira alışkanlıkları”nı buraya da taşıdı. Aile Bakanı’nın babasını hedef alan YP’li Özlale’nin “fon iftirası” yarım saat olmadan “fos” çıktı.

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Yönetimi altındaki belediyelerdeki yolsuzlukların hesabını veremeyen Yeni Partililerin, fon manipülasyonu ellerinde patladı. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hasan Özdemir üzerinden 830 milyon liralık işlem yaptığını öne sürdü. Özlale, “Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge numarasını veriyorum size: 23542284” dedi.

'Ekosistem'in fon yalanı! Hırsızları koruyanlar suç bastırıyor

GÖKTAŞ’TAN ANINDA CEVAP

Bakan’dan cevap gecikmedi. İsim benzerliği olduğu, söz konusu işlemi Bartın’da Hasan Özdemir isimli başka bir kişinin yaptığını söyleyen Göktaş, şunları söyledi:

“Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si 92 ile biterken babamınki 18 ile bitiyor. Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur.”

Göktaş, devamında, “Bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum: İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?” diye rest çekti. Göktaş, Yeni Partililerden hukuk önünde hesap soracağını ifade etti.

'Ekosistem'in fon yalanı! Hırsızları koruyanlar suç bastırıyor

MEYDAN OKUYORUM

Aile Bakanı Göktaş, “Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur. Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum: Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

İKİ GAZETECİYE GÖZALTI KARARI

Yeni Partili Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın fonlarda 170 milyon liralık parasının olduğunu iddia etti. CHP’li gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, Bakan Bolat için, “Fona 400 koydu, krizden önce çekti, 800 aldı” şeklinde ifadeler kullandı. İfadeler için “koskoca bir yalan” diyen Bolat, söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saymaz ve Ağırel’i kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında da gözaltı kararı verildi.

'Ekosistem'in fon yalanı! Hırsızları koruyanlar suç bastırıyor

ÖZGÜR ÖZEL’E YALANLAMA

Bunlara bir de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yine anında yalanlanan iddiaları eklendi. Özel, “Adalet Bakanlığı’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor” dedi. Bakanlık, Özel’e sert tepki gösterdi.

SÜRECİ GÖLGELİYORLAR

Özel’in açıklamalarının “soruşturma sürecini gölgeleme, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirme ve devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturma” maksadı taşıdığı belirtilen Bakanlık açıklamasında “Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır” denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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