Bakan Göktaş 'fon' iddialarını TGRT Haber'de yalanladı: Adımızı lekelemelerine izin vermeyeceğim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babası Hasan Özdemir’in 830 milyon liralık fon işlemi yaptığı iddiasına ateş püskürdü. İddianın isim benzerliğinden kaynaklandığını belirten Göktaş, "Hukuken ne varsa yapacağım. Bu hiçbir ahlaki değere de sığmaz. Kimsenin benim ailem üzerinden siyaset yapmasına fırsat vermeyeceğim. Kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarına hedefi haline getirmesine asla fırsat vermeyeceğim" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası Hasan Özdemir’in 830 milyon liralık fon işlemi yaptığı yönündeki iddiaya sert tepki gösterdi. Göktaş, iddiaya konu kişinin babasıyla yalnızca isim benzerliği taşıdığını belirterek, kendisi ve ailesinin söz konusu fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi bulunmadığını söyledi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Göktaş, iddianın ortaya atılmasından önce kendisine herhangi bir teyit talebiyle ulaşılmadığını belirtti.

Göktaş, isim benzerliği üzerinden kendisinin ve ailesinin hedef haline getirildiğini savunarak, bu yöntemin kabul edilemeyeceğini söyledi.

"İSPATLARSANIZ GÖREVİMDEN İSTİFA EDERİM"

İddianın doğruluğunun ortaya konulması halinde görevinden ayrılacağını açıkça belirten Göktaş, iddiayı ortaya atanlara da aynı sorumluluğu üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Göktaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün, Ümit Özlale'nin asılsız iftiralarına maruz kaldık.

Ne yazık ki Yeni Parti, yalan ve iftira siyasetine devam etmektedir. Ben bu iftiraları üretenleri, yayanları, bunlara alet olanları en güçlü şekilde telin ediyorum, lanetliyorum. Öncelikle bunu bir şekilde söylemek istiyorum.

İşlemin başka bir isimle, yani babamla aynı ismi taşıyan bir isim üzerinden yapıldığını bulmuşlar. Bartın'da yaşayan bir vatandaş. Bence kimlik numaralarından bunların ikisinin farklı isim olduğu çok net ve çok belli. Bunu araştırmadan, araştırmak istemeden tamamen çamur ve kirli siyasete alet etmek adına, hükümetimizi yıpratmak adına, Cumhurbaşkanımızın kararlılığına gölge düşürmek adına yalan, iftira siyasetine devam ediyorlar.

Bakan Göktaş 'fon' iddialarını TGRT Haber'de yalanladı: Adımızı lekelemelerine izin vermeyeceğim

"LANETLİYORUM"

Ben bu çamur siyasetini hiçbir şekilde etik bulmuyorum. Ahlaki değerleri olmayan bu sözde siyasetçileri de lanetliyorum. Ve bunu da özellikle ifade etmek istiyorum.

Bugün suç duyurusunda bulundum. Tazminat davası açtım. Ve bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kimsenin şüphesi olmasın.

İddiayla ilgili kimse aramadı, keşke arasalar. Zaten şöyle, hiçbir arayan olmadı, teyit eden olmadı. Yani ben o kadar kendimden eminim, ailemden eminim ve teyit ettim ki ben bu iftirayı ortaya atanları derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamaya davet ettim.

Üstelik de şunu da söyledim: En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen de beyan ettim. Eğer ispatlayamazlarsa da kendilerinden, işgal ettikleri görevlerden istifalarını beklediğimi söyledim.

"ADIMIZI LEKELEMELERİNE İZİN VERMEYEĞİM"

Hiç kimsenin bizim adımızı yalanlamasına, kirletmesine, ailemi karalamasına ve bu çirkin kampanyalarına hedef haline getirmesine asla fırsat vermeyeceğimi de özellikle vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar sessiz kaldılar, suçsuz kaldılar.

Ama bu iftira atanların, ben arkasını acaba onlar da benzer şekilde iddiaları somut delillerle ispatlayamazlarsa, iftira olduğuna rağmen kendileri de görevlerini bırakabilecek mi? Bırakamazlar. Çünkü bunların işleri güçleri yalan dolan. İşleri güçleri çirkin çamur siyaseti. Çirkin siyaset.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konunun ucu kime dokunursa dokunsun, sonu nereye varırsa varsın kararlılıkla üzerine gideceğini özellikle vurgulamasına rağmen bunlar yeri geldi bu tür iftiralardan asla sakınmıyorlar. Ancak kirlettikleri bir isim değil sadece; bir şeref insanın namusuna, şerefine iftira atıyorlar. Ben böyle bir konuda tereddütsüz bir tavır sergiledim. Böyle ahlaksız bir siyaseti de lanetliyorum.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİM"

Aileme tabii dün ben söylediğimde tabii ki kesinlikle kınıyorlar, lanetliyorlar, çok da üzüldüler ayrıca. Yani benim babama göre borsa bile yapılmaması gereken bir işlem. Yani normal borsa işlemine karşı çıkan, etik ve değerler uğruna da karşı çıkan bir insan babam.

Dolayısıyla öncelikle çok üzüldüler ve lanetlediler. Gerçekten lanetlediler. Ben ailemin de üzülmesine üzüldüm açıkçası. Yani burada ben şunu söylüyorum: Ailemi bu kadar üzen, bu kadar rahatlıkla iftira ve yalan atan bu şahısların, ben bu iftiraların yanlarına kalmamasını diliyorum.

Bakan Göktaş 'fon' iddialarını TGRT Haber'de yalanladı: Adımızı lekelemelerine izin vermeyeceğim

Ve üzerime ne düşüyorsa, hukuken ne varsa yapacağım. Suç duyurusunda bulundum ve tazminat davası da açtım. Bu hiçbir ahlaki değere de sığmaz. Kimse benim ailem üzerinden siyaset yapmasına fırsat vermeyeceğim. Kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarına hedef haline getirmesine asla fırsat vermeyeceğim.

Tamamen kınıyorum ve sonuna kadar üzerine gideceğimi kimsenin şüphesi olmasın. Yanlarına kâr kalmayacak. Kirli siyasetlerinde, çamur siyasetlerinde, kendi kirli geçmişlerinde, baklava kutularında kendileri önce onların hesabını versinler. Önce kendi etik ve ahlaklarının hesabını versinler.

"KENDİSİ İFTİRA ATMAYIN DEMİŞTİ"

Şuna da çok üzülüyorum: Bu şahıs daha iki hafta önce, on gün önce, kendi isminin bu fonlarda geçtiğini ve aslında başka birinin ismi aynı, başka birinin ismi, aynı isim benzerliğinden dolayı bu olaya kurban gittiğini ve “Lütfen gerçeği görmeden, sonuna kadar araştırmadan insanlara iftira atmayın” diyebilen bir şahıs. Yani bu hâlâ kendi sayfasında da durmakta.

Böyle diyen birisi nasıl olur da başkalarına bu kadar rahatlıkla iftira atabilir?

Benim babamın ismi Hasan Özdemir. Türkiye'de 50 bine kadar, belki 30 bin Hasan Özdemir isimli şahıs var. Yani benim babam Konya nüfus iline kayıtlı. Bu şahıs, bahsettiği kişi Bartın iline kayıtlı birisi. Bartın nüfusuna kayıtlı, 1960 doğumlu.

Belki başkaları da, yani şu isim üzerinden daha neler çıkabilir? Yani bu kadar mı kolay insanlara iftira atmak? Bu kadar mı kolay? Soy ismi Özdemir olan 500 bine yakın insan var Türkiye'de.

Yazıklar olsun. Tamamen kınıyorum, lanetliyorum"

Göktaş kazanması halinde geliri Aile Fonu'na aktaracağını açıkladı. Göktaş "Aile Fonu'na vereceğiz ve oradaki dört çiftimizi daha evlenmesine vesile olacağız" dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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