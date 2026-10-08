Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi yaptığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını belirten Göktaş, “İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım” dedi. TBMM'de de açıklamalarda bulunan Göktaş, “Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalan ve iftira makinesi değildir” ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından ve TBMM'de yaptığı açıklamalarla cevap verdi.

İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, Bakan Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi bulunduğu yönündeki iddiasını reddeden Göktaş, söz konusu işlemlerin isim benzerliği bulunan başka bir kişiye ait olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, iddiaların ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini belirtirken, bunları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Bakan Göktaş'tan fon iddialarına istifa resti: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım

“FONLARDA TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİMİZ YOK”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanlayan Göktaş, kendisi ve ailesinin söz konusu fonlarla hiçbir bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Göktaş, “Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona yalan ve iftiradır. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde telin ediyorum” dedi.

Ailesinin fon işlemlerine dahil olmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, “Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur” ifadelerini kullandı.

“BABAM KONYA NÜFUSUNA KAYITLI, DİĞER ŞAHIS BARTINLI”

İddiaların isim benzerliği üzerinden ortaya atıldığını belirten Göktaş, sosyal medya açıklamasında kimlik numaralarındaki farklılığa dikkat çekti.

Bakan Göktaş, “Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC'si ***92 ile biterken babamın ***18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim” dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Göktaş, iddialara konu edilen kişinin Bartın, babasının ise Konya nüfusuna kayıtlı olduğunu belirtti.

Göktaş, “Bartın'a kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. T.C. numaralarının son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'tan fon iddialarına istifa resti: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım

“BURASI TBMM, YALAN VE İFTİRA MAKİNESİ DEĞİLDİR”

Mecliste yaptığı açıklamada iddiaları gündeme getirenlere tepki gösteren Bakan Göktaş, ailesinin siyasi tartışmaların hedefi haline getirilmesini kabul etmediğini söyledi.

Göktaş, “Hiçbir işlem yoktur ne benim ne babamın adına ne de ailemin bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunların kendilerine çekidüzen vermesini bekliyoruz” dedi.

TBMM'nin bu tür iddialar için kullanılmaması gerektiğini savunan Göktaş, “Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“İDDİALARINIZI İSPATLAYIN, GÖREVİMİ DERHAL BIRAKACAĞIM”

Hakkındaki iddiaları ortaya atanlara çağrıda bulunan Bakan Göktaş, somut deliller sunulması halinde görevinden ayrılacağını açıkladı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispata görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum.”

İddiaları gündeme getirenlere meydan okuyan Göktaş, “İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?” dedi.

ÜMİT ÖZLALE'YE İSTİFA ÇAĞRISI

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, iddiaları dile getiren İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya çağırdı.

Bakan Göktaş, “Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerinden, aile üzerinden yıpratılmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HUKUK ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIM”

Kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili hukuki yollara başvuracağını açıklayan Göktaş, sorumluların yargı önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Göktaş, sosyal medya paylaşımında, “Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

TBMM'deki açıklamasında da dava açacağını belirten Bakan Göktaş, “Babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Göktaş, sosyal medya açıklamasını ise “Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum” sözleriyle tamamladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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