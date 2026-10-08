Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e suç duyurusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ticaret Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Saymaz ve Ağırel'in katıldıkları bir televizyon programında, Bakan Bolat'a yönelik sarf ettikleri iddialara yer verildi. Saymaz ve Ağırel'in, "kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yayarak, kamuoyu nezdinde Bakan Bolat'ın bahse konu hukuka aykırı fiili bizzat işlediği yönünde kasıtlı bir algı ve intiba oluşturmaya çalıştığı" belirtilen dilekçede, televizyon yayınının ardından sosyal medya mecralarında kamuoyunun yanıltılmasına sebebiyet verilmeye devam edildiği vurgulandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Saymaz ve Ağırel'in planlı ve gerçeğe aykırı eylemlerinin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma", "hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğu ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Yapılan paylaşımlar ile bakanlığımızın toplum nezdindeki saygınlığının azaltılması amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan bu saldırılar, sayın bakanımızın şahsında esasen devlet tüzel kişiliğini hedef almış açıklamalardır. Devlet ve kurumlarını yıpratmaya yönelik olan ve devlet aleyhine yapılan bu tür saldırıların cezalandırılması anayasal düzen ve demokratik hukuk devletinin korunması için bir gerekliliktir. Bakanlığımız milli yararı gerçekleştirmenin en üst makamlarından olmakla birlikte devlet tüzel kişiliğinin de temsil makamıdır. Dolayısıyla hem bakanlığımızın hem de devletin manevi şahsiyetini alenen tahkir eden kişilerin cezalandırılmasının devlet yararına olduğu şüphesizdir."

Söz konusu hukuki adım, Ticaret Bakanı Bolat’ın iddiaları yalanlayarak yargı yoluna başvuracağını duyurduğu açıklamasının ardından geldi.

"KARA PROPAGANDA VE İFTİRA"

Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden iddialara cevap veren Bolat, 16 Eylül tarihinde 7 yatırım kuruluşuyla ilgili başlatılan incelemeler üzerinden adının sürece dahil edilmeye çalışılmasını "kara propaganda ve linç avcılığı" olarak nitelendirmişti.

Bakanlık görevine başladığı günden itibaren mal varlığı beyanlarını devletin ilgili kurumlarına eksiksiz ve zamanında sunduğunu belirten Bolat, kamuoyunda gündeme getirilen 37,8 milyon liralık aile tasarrufunun yasal ve kayıtlı bir finansal enstrüman olan sukuk (kira sertifikası) hesabında bulunduğunu ifade etmişti.

"SÖZ KONUSU HESAP KAPATILMADI"

Tasarruflarının bulunduğu hesap üzerinden herhangi bir hisse senedi alım-satımı gerçekleştirilmediğini belirten Bolat, fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül öncesi veya sonrasında söz konusu hesabın kesinlikle kapatılmadığını vurgulamıştı.

Kendisinin veya ailesinin yurt dışı para yatırımı ya da kripto varlık işlemi bulunmadığını, tüm mali hareketlerinin şeffaf ve denetime açık olduğunu kaydeden Bakan Bolat, iddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı tüm hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ilan etmişti. Yapılan suç duyurusuyla birlikte bu sürecin ilk resmi adımı atılmış oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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