Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, kendisini ve ailesini hedef alan 'yatırım fonu' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şahsına yönelik "krizden önce fondaki parasını çekti" ve "fona 400 koydu, 800 aldı" yönündeki ifadelerin tamamen asılsız olduğunu belirten Bolat, yürütülen iddiaları sert bir dille reddetti.

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Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Sözcü TV yayınında gazeteci Murat Ağırel tarafından dile getirilen ve kendisini hedef alan yatırım fonu iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Bolat, şahsına yönelik "krizden önce fondaki parasını çekti", "fona 400 koydu, 800 ald" şeklindeki söylemlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek iddiaları sert bir dille yalanladı.

"TÜM MAL VARLIĞI BEYANLARIMIZ EKSİKSİZ VERİLDİ"

Göreve geldiği günden itibaren şahsına ve birinci derece aile yakınlarına ait mal varlığı beyanlarının yasal süreler içinde yetkili kurumlara sunulduğunu belirten Ömer Bolat, hiçbir gelir kaynağını veya tasarrufunu gizleme ihtiyacı duymadığını ve tüm bilgilerin devletin denetimine açık olduğunu vurguladı.

"37,8 MİLYON LİRALIK TASARRUF SUKUK HESABINDA"

Bolat, Bakanlık görevinden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası geçmişi boyunca biriktirdiği tasarrufların bulunduğunu belirterek, göreve başlamasının ardından profesyonel faaliyetlerine ara vermesi nedeniyle ailesinin 37,8 milyon liralık tasarrufunun 26 Şubat 2024’te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK hesabına yatırıldığını açıkladı.

Bakan Bolat fon iddialarına hesap detaylarını açıklayarak cevap verdi! "Mesnetsiz, koskoca bir yalan"

Söz konusu yatırımın mal beyanında da kayıtlı olduğunu belirten Bolat, paranın yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı yatırım aracında bulunduğunu ve hesabın kapatılmadığını ifade etti.

"HESAP KAPATILMADI, İDDİALAR YALANDAN İBARETTİR"

Yatırımın 2 yıl 8 aydır aynı finansal araçta tutulduğunu ifade eden Bakan Bolat, hesabın 16 Eylül 2026'daki soruşturma öncesinde veya sonrasında kapatılmadığını, paranın halen ilgili hesapta durduğunu belirtti. Ayrıca bu süreçte herhangi bir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir operasyon gerçekleştirilmediğini kaydetti.

Kamuoyunda "fondaki para" şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Bolat, söz konusu birikimin borsa hissesi değil, yasal bir kira sertifikası (SUKUK) olduğunu vurgulayarak "400 koydu, 800 aldı" iddiasının tamamen gerekçesiz bir iftira olduğunu dile getirdi.

Bakan Bolat'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bu akşam Sözcü TV yayınında 16 Eylül'den beri yürütülen 7 kuruluşa ait fon soruşturmaları ile alakalı olarak şahsımı hedef alan ve “fonda parası olup, krizden önce çekti hesabı kapattı”, “fona 400 koydu, krizden önce çekti, 800 aldı" şeklinde başta Murat Ağırel'inhaysiyetsizce iftirasına konu olan açıklamalar konusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve tümüyle mesnetsiz yalan yanlış iddialara açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki hususları ifade etmek istiyorum:

1. BAKANLIK GÖREVİNE GELDİĞİMİZDEN İTİBAREN TÜM MAL VARLIĞI BEYANLARIMIZ, KANUNİ SÜRELER İÇERİSİNDE VE EKSİKSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR. BU BİLGİLER KONTROLE TABİDİR.

Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir.

Bakan Bolat fon iddialarına hesap detaylarını açıklayarak cevap verdi! "Mesnetsiz, koskoca bir yalan"

2. TÜRKİYE'DE 1.200'ÜN ÜZERİNDE YATIRIM FONU VE ÇOK SAYIDA FARKLI SERMAYE PİYASASI VE PARA PİYASASI YATIRIM ARAÇLARI BULUNMAKTADIR.

16 Eylül 2026 tarihinde 7 tane yatırım kuruluşları ile ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden şahsımın adının gündeme getirilmeye çalışılması, tümüyle bir kara propaganda ve sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonudur.

Bakanlık görevimden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübem boyunca biriktirdiğim tasarruflardan, Ticaret Bakanlığı görevimin başlamasından sonra profesyonel mesleki faaliyetlerime o anda ara verdiğimden dolayı, 37,8 milyon Türk Lirası tutarındaki aile tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK (kira sertifikası) hesabı niteliğindeki yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır. Bu veri mal beyanımda da kayıtlıdır.

Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir.

Söz konusu tutar, 2 yıl 8 ay boyunca SUKUK (kira sertifikası) aynı yatırım aracında kalmış, ilgili şahsın iftirasının tam tersi olarak, SUKUK hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül 2026 tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra da ilgili hesapta durmaktadır.

Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül 2026 tarihinde veya öncesinde ya da sonrasında, söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmemiştir.

Dolayısıyla bugün akşam yapılmaya çalışılan iddia ve itham bir iftira niteliğindedir.

Kamuoyunda “fondaki para” şeklinde itibarsızlaştırmak amacıyla yaftalanmaya çalışılan aile tasarrufu, gerçekte SUKUK olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki, kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir, 16 Eylül 2026 tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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