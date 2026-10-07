Fonlarda kritik hamle! Tasfiye için AK Parti’den 10 maddelik teklif
AK Parti, fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini hazırladı. Milletvekillerinin imzasına açılan teklifle tasfiye sürecine ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
AK Parti tarafından hazırlanan, fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Düzenlemeyle olağanüstü tasfiye sürecinin hukuki altyapısının oluşturulması, yatırımcıların hak sahipliğinin ve yapılacak ödemelerin esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması için net mesaj: Tayyip Erdoğan gereken neyse yapar
KAYIPLAR GERİ ALINACAK
Teklif kapsamında, fonlarda tespit edilen zarar, kayıp ve eksik bakiyelerin sorumlulardan tahsil edilmesine yönelik bir geri kazanım mekanizması oluşturulacak. El konulan veya müsadere edilen varlıkların TMSF tarafından nakde çevrilmesi ve elde edilen gelirlerin hak sahibi yatırımcılara dağıtılması öngörülüyor.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verdi
KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK
Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtım yapılırken, özellikle küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek. Mali yapısı daha güçlü olan fonlarda olağan tasfiye, diğer fonlarda ise olağanüstü tasfiye yöntemi uygulanacak.
1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME
Düzenlemeyle hak sahiplerinin fon ve hesap bazında belirlenmesi, yatırımcıların net yatırım tutarlarının enflasyon oranlarına göre güncellenmesi de planlanıyor. Ayrıca dört şirkete ait fonların yatırımcılarına, tasfiye sonunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.