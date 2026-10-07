Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden fon soruşturması için net mesajlar verdi. "Kimse merak etmesin Tayyip Erdoğan da dava arkadaşları da gereken neyse yapar” diyerek seslenen Cumhurbaşkanı “Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Milletin hakkına girenler hesap verecek. En küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak" dedi.

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AK Parti Kongre Merkezi'nde Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

“BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ BU MESELE”

Cumhurbaşkanı, sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen fon soruşturmasının dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek “İlgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon koordinasyon kurulumuzun birinci gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır” diye vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması için net mesaj: Tayyip Erdoğan gereken neyse yapar

“PİYASALAR AÇGÖZLÜLERDEN KURTULACAK”

Sermaye piyasalarının üzerine haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelineceğini ifade eden Cumhurbaşkanı “Milletin hakkına girenler hesap verecek. En küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözde bekliyor olsa da bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması için net mesaj: Tayyip Erdoğan gereken neyse yapar

"ERDOĞAN GEREKENİ YAPAR"

"Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır" diye seslenen Cumhurbaşkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"25 YILDIR BİZİ TANIYAMAMIŞLAR"

Bırakın kürsüden konuşmayı milletin içine çıkmayacak tipler pişirilmiş ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar, biz neler gördük neler. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması için net mesaj: Tayyip Erdoğan gereken neyse yapar

"PLANIMIZ, BİR TAKVİMİZ VAR"

Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu.

Bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum. Meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Siyasetimiz ve onun eseri olan yönetim tarzımızın pusulası daima ahlak, hukuk ve vicdan oldu.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

“MUHALEFETİN DE ÇABA GÖSTERMESİ GEREK”

Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması için net mesaj: Tayyip Erdoğan gereken neyse yapar

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onure eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak yine sağduyu aklıselimi uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.

"ŞEHİR ŞEHİR, SOKAK SOKAK DOLAŞTIK"

AK kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz. Sizler yüce Meclis’in çatısı altında bizler Cumhurbaşkanlığında belediye başkanlığımız il ve ilçelerinde hep beraber tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz. 10 Ağustos'ta başlayıp 1 Ekim'de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak dolaştık. AK kadrolar olarak milletimize aşkla, tutkuyla, samimiyetle hizmet ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması için net mesaj: Tayyip Erdoğan gereken neyse yapar

“MİLLETE HİZMETTEN EL ÇEKMEYECEĞİZ”

İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz. Grubumuzdaki tüm milletvekillerimizi yani sizleri de gerek Meclis çatısı altında gerekse il ve ilçelerinizde gece gündüz demeden Türkiye'ye yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle bu vesileyle yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yaklaşık üç buçuk yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten Dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.