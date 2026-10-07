İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmen AK Parti'ye katıldı. Erdoğan, "Tugay'a her alanda destek olacağız. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Tugay ise "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu söz büyük liderimiz Erdoğan'ın sözüdür" dedi.

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Son dönemde milletvekillerini, il ve ilçe bazında belediye başkanlarını kadrosuna katan AK Parti'de İzmir heyecanı yaşanıyor.

İzmir resmen AK Parti'de! Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI TAKTI

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti'ye katıldı. AK Parti 27 yıl sonra ilk kez İzmir'i elde ederken, Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

İzmir resmen AK Parti'de! Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

"EN GÜVENLİ ADRES OLARAK AK PARTİ'Yİ GÖRÜYORLAR"

Erdoğan, "Aziz kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz, AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz, selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır." dedi.

İzmir resmen AK Parti'de! Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

"BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZLA KİMSE YARIŞAMAZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada şunu da açık açık söylemek istiyorum. AK Parti, Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli yani 783 bin kilometre karenin tamamını kucaklamış başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareket. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse AK Parti ile aynı kulvarda rekabet edemez. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır."

TUGAY'DAN İLK SÖZLER

Tugay ise rozetin takılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Hepinizi bu güzel günde sevgiyle selamlıyorum. İzmir'de büyüdüm, doktor oldum ülkeme hizmet ettim. Bir büyüğüm 'millete en iyi hizmet siyasettir' dedi. Bundan sonra siyasete girdim. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu anladım. 7,5 yıldır belediye başkanıyım. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızı birbirinden ayırmadan hizmet ettim. İzmir'in 30 ilçesi benim evim oldu. Biz mazlumların, çiftçinin, esnafın hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Şunu söylemek isterim." dedi.

İzmir resmen AK Parti'de! Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Açıklama şöyle devam etti: "Şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kim olmak için çalışandır. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim."

İzmir resmen AK Parti'de! Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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