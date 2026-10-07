İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi. Ayrıca SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

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Sermaye piyasasındaki fon ve hisse işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

KAYA ÇİFTİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya’nın bugün savcılığa ifade vermelerinin beklendiği bildirildi.

Kaya çiftinin isimleri, fon ve sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de gündeme gelmişti.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek

SPK’DAN SUÇ DUYURUSU BEKLENİYOR

Soruşturmadaki bir diğer gelişmenin ise Sermaye Piyasası Kurulu cephesinde yaşanması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Suç duyurusunun kapsamı ve hangi kişiler hakkında yapılacağına ilişkin henüz ayrıntılı resmi açıklama paylaşılmadı.

HESAPLARDAKİ TUTARLAR İÇİN 7 BANKAYA YAZI GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında bir gün önce de Kaya çiftinin hesaplarına ilişkin yeni bir işlem gerçekleştirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çiftin SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında yaptığı başvuruyu incelemiş, dilekçelerde belirtilen hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ’ye aktarılması amacıyla 7 bankaya yazı göndermişti.

Kaya ve eşinin yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına aktarılması için başvuruda bulunduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Başsavcılıktan, bugün yapılacağı belirtilen ifade işlemleri ve SPK’nın suç duyurusuna ilişkin henüz ayrıntılı resmi açıklama yayımlanmadı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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