AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılım süreci, TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılan Bekir Bozdağ’ın yeni görevi ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin mesajlar verdi. Çelik, Bozdağ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiğini açıkladı.

ÇELİK’TEN CEMİL TUGAY’A “HOŞ GELDİNİZ” MESAJI

Ömer Çelik, Cemil Tugay’ın katılım törenini takip ettiklerini belirterek, “Kendisine bir kere daha hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik, Tugay’ın konuşmasında AK Parti’ye katılma gerekçelerini kendi prensipleri ve değerlendirmeleri üzerinden ortaya koyduğunu savunarak, bundan sonraki süreçte İzmir’de merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki koordinasyonun güçlenmesini temenni ettiklerini söyledi.

Çelik ayrıca Tugay’ın önceki partisinden kendisine yönelik son günlerde yapılan açıklamaları “hakaret kampanyası” olarak nitelendirdi.

BEKİR BOZDAĞ GENEL BAŞKAN DANIŞMANI OLDU

Sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılan Bekir Bozdağ’a da değinen Çelik, Bozdağ’ın siyasi tecrübesinden AK Parti’nin yararlanmaya devam edeceğini söyledi.

Çelik, “Meclis Başkanvekilliğinden ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmıştır” dedi.

Bozdağ’ın bundan sonra Şanlıurfa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görevini sürdüreceğini belirten Çelik, Bozdağ’a sağlık dileklerini iletti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİ MYK GÜNDEMİNDE

Çelik, MYK’nın önemli gündem maddelerinden birinin de “Terörsüz Türkiye” süreci olduğunu söyledi.

Parti bünyesinde oluşturulan mekanizmanın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çelik, süreç kapsamında kurulan kurul ve komisyonların kendi çalışma takvimleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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