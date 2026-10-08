Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Hedef Yatırım üzerinden 170 milyon TL’lik para transferi yaptığı iddiasına sert cevap verdi. Sukuk hesabının operasyon sonrası Ziraat Bankası’na devredildiğini belirten Bolat, iddiayı yalanlayarak "Türkiye’deki 50’den fazla bankaya sorun. Hodri meydan!" dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hakkında ortaya atılan finansal işlem iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Hedef Yatırım’da 26 Şubat 2024’te başlattığı Sukuk hesabının, 16 Eylül’deki operasyonun ardından tasfiye işlemleri kapsamında Ziraat Bankası’na devredildiğini ifade etti.

Bolat, bu nedenle söz konusu hesap üzerinden operasyon öncesinde 170 milyon liralık bir para çekme işlemi gerçekleştirdiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

"SİZE HODRİ MEYDAN"

İddialara ilişkin üç ayrı noktaya dikkat çeken Bolat, MKK’nın (Merkezi Kayıt Kuruluşu) doğrudan şahıs talimatıyla işlem yapmasının mevzuat gereği mümkün olmadığını belirtti.

Bolat, sermaye piyasalarındaki işlemlerin bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yoluyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Türkiye’deki 50’den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz: Ömer Bolat’a veya bir yakınına MKK’dan ya da Hedef Yatırım’dan bahsettiğiniz 170 milyon TL para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size hodri meydan" dedi.

Bakan Ömer Bolat'tan fon iddialarına 'hodri meydan'... "50'den fazla bankaya sorun"

Bakan Bolat'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Dün akşam Sözcü TV’de iki gazetecinin, şahsımın ismini vererek; soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım’da 16 Eylül 2026 tarihinde 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özlale tasarruf hesabımı kapattığıma ve “400 koydu, 800 aldı” şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra, iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır.

Her şeyden önce, bir ilim adamı olduğunuz halde, piyasa bilgileri konusunda yeterli donanımınızın olmadığı ve bir meslektaşınıza iftira atacak kadar ilim ahlak yoksunu olduğunuz da anlaşılmaktadır.



Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024’te, yani 2 yıl 8 ay önce, başlattığım Sukuk hesabımın, hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra, tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon TL’lik bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır?

Bakan Ömer Bolat'tan fon iddialarına 'hodri meydan'... "50'den fazla bankaya sorun"

Bu birinci yalandır.

İkincisi; MKK’nın (Merkezi Kayıt Kurulu) doğrudan şahıs talimatı ile işlemi yapabilmesi kanunlara göre yasaktır. MKK, sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumudur.

Üçüncüsü, sermaye piyasalarındaki tüm işlemler, ancak ve ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirilir.



Öyleyse size açık davetim; Türkiye’deki 50’den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz; “Ömer Bolat’a veya bir yakınına MKK’dan ya da Hedef Yatırım’dan bahsettiğiniz 170 milyon TL para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size hodri meydan. Siz, dün akşamki iftiralar üzerine halkımızdan yediğiniz ağır darbeden sonra, yeni iftiralar peşinde koşuyorsunuz. Ancak yukarıda belirttiğim ve kanunlar çerçevesinde yapılabilecek finansal muameleler ve ödeme işlemleri konusunda teknik bilgi sahibi bile değilsiniz.





SUKUK hesabı nasıl işler, size anlatayım:

SUKUK olarak ifade edilen kira sertifikaları, birden fazla kişinin tasaruflarını değerlendirebildiği yasal finansal araçlardır. Tasarrufun değerlendirildiği portfoyün yalnızca bir şahsa ait bir varlık bütünü olmadığı, farklı yatırımcıların da bu yapı içerisinde yer alabildiği bilinmelidir. Her yatırımcının bu portföy içerisindeki hakkı, kendi payı ile sınırlıdır. Dolayısıyla bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir.

Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır"





| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala