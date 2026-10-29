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Eskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

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Eskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın
Başlık ResmiEskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, üst tura çıkabilmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Eskişehir'de oynanacak. Karşılaşma öncesi ''Eskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları ise gündemde.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Eskişehir'de bulunan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı Eskişehirspor - Iğdır FK maçı bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Eskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Iğdır FK maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor yayınını şifresiz olarak izleyebilecek.

Eskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın
Başlık ResmiEskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor ile Iğdır FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması 29 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Eskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın
Başlık ResmiEskişehirspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun kararına göre karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetecek. Mücadelede Mehmet Şengül ve Mehmet Ali Vardar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Murat Kasap üstlenecek.

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