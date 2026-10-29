Gençlerbirliği Karaköprü Belediyespor maçı canlı yayın bilgileri, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmalarını takip eden futbolseverlerin gündeminde. Mücadelenin yayınlanacağı kanal, başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Gençlerbirliği ile Karaköprü Belediyespor, Ankara'da bir üst tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Karaköprü Belediyespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Gençlerbirliği ev sahibi olarak sahaya çıkacak. Mücadele Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kapsamında oynanırken maçın sonucunda tur atlayan takım kupadaki yoluna devam edecek.

Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri

GENÇLERBİRLİĞİ-KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği Karaköprü Belediyespor maçı televizyondan A Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maçın başlama saati 15.30 olarak açıklandı. Mücadelede Oğuzhan Gökçen hakem olarak görev yapacak. Gökçen'in yardımcılıklarını Cem Özbay ve Mücahid Adem Çelebi üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak. Gençlerbirliği ile Karaköprü Belediyespor arasındaki maçta tur atlayan ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edecek.

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