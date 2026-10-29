Süper Lig’de 10'uncu hafta heyecanı: Maç programı
Trendyol Süper Lig’in 10'uncu haftası 30 Ekim Cuma akşamı oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig 10'uncu hafta müsabakaları; 31 Ekim Cumartesi, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi günleri oynanacak.
Lider Galatasaray, haftanın açılış maçında Konyaspor’a konuk olacak. Fenerbahçe, 31 Ekim'de Göztepe’yi ağırlayacak. Beşiktaş ise 1 Kasım'da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Süper Lig’de 10'uncu hafta programı şöyle:
30 Ekim Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray
31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe
1 Kasım Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
16.00 Başakşehir - Samsunspor
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
2 Kasım Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor