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Süper Lig’de 10'uncu hafta heyecanı: Maç programı

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Süper Lig’de 10'uncu hafta heyecanı: Maç programı
Başlık ResmiSüper Lig’de 10'uncu hafta heyecanı: Maç programı

Trendyol Süper Lig’in 10'uncu haftası 30 Ekim Cuma akşamı oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

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Trendyol Süper Lig 10'uncu hafta müsabakaları; 31 Ekim Cumartesi, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi günleri oynanacak.

Lider Galatasaray, haftanın açılış maçında Konyaspor’a konuk olacak. Fenerbahçe, 31 Ekim'de Göztepe’yi ağırlayacak. Beşiktaş ise 1 Kasım'da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

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Süper Lig’de 10'uncu hafta programı şöyle:

30 Ekim Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray

31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe

1 Kasım Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
16.00 Başakşehir - Samsunspor
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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