Galatasaray, Konya deplasmanında: Tek eksik var, 3 futbolcu da sınırda

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor ile 30 Ekim Cuma günü deplasmanda karşılaşacak. Derbi galibiyeti sonrası yeşil-beyazlı ekibi de mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray'da tek eksik bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig'de 10'uncu haftanın açılış maçında Galatasaray, 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puan ve averajla 14'üncü sırada yer alıyor.

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LİGDE 51'İNCİ RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 50 defa karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 6 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 95 golüne, Konyaspor 35 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray, İstanbul'da 3-1; Konyaspor da evinde 2-0 kazandı.

ÜÇ MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a yenildikten sonra puan kaybı yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve son olarak derbide Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken, 1 defa da mağlup oldu. Aslan, Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir FK'yı 3-2 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken, Trabzonspor'a 4-0'lık skorla kaybetti.

OSIMHEN, SALAH VE ORBAN İLE ZİRVEDE

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen attığı 8 golle takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Osimhen, Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban ve Trabzonspor'dan da Muhammed Salah ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde fileleri havalandırdı.

Victor Osimhen

10 FARKLI FUTBOLCU GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 9 müsabakada 19 gol kaydederken, bu golleri 10 farklı futbolcu attı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 8, Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Deniz Gül de 1'er defa rakip fileleri havalandırdı.

ABDÜLKERİM CEZALI

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinde Archie Brown ile yaşadığı kavganın dolayı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Deneyimli futbolcu, Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Archie Brown - Abdülkerim Bardakcı

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Konyaspor müsabakası öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Rafael Leao, Roland Sallai ve Davinson Sanchez, Konya deplasmanında sarı kart görmeleri durumunda 11. haftada RAMS Park'ta yapılacak Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 12 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, 9 karşılaşmanın 6'sında kalesini gole kapatamadı.

MUSTADA MUHAMMED, GALATASARAY'A KARŞI

Konyaspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, forma giymesi durumunda eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez rakip olacak. Muhammed, 2021 ve 2022 yıllarında sarı-kırmızılılarda forma giymişti. Konya ile 6 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu henüz golle tanışamadı.

Mustafa Muhammed, Galatasaray formasıyla

BURUK İLE PALUT, 10'UNCU DEFA RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 9 defa karşılaştı. Geride kalan mücadelelerde Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 9 maçta Okan Buruk'un takımları 7 galibiyet alırken, İlhan Palut'un ekipleri ise 1 kez kazandı. 1 müsabaka da berabere sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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