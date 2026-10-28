ÖZEL│Batrakov'u göklere çıkardı, Galatasaraylılara seslendi: Bu sadece başlangıç

Galatasaray’ın Rus 10 numarası Aleksey Batrakov’un Lokomotiv Moskova altyapısında beraber çalıştığı Vyacheslav Vashkevich, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Vashkevich, 21 yaşındaki oyuncunun potansiyelini, Türkiye'ye adaptasyon sürecini ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 2 maçta attığı golleri değerlendirdi.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarında ve Fenerbahçe derbisinde öne çıkan oyuncusu, sezon başında Lokomotiv Moskova’dan büyük umutlarla transfer edilen Aleksey Batrakov oldu. Rus futbolcu, özgüvenli ve cesur futboluyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Batrakov’un gelişim sürecinin önemli mimarlarından 43 yaşındaki çalıştırıcı Vyacheslav Vashkevich, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

“YÜKSEK FUTBOL ZEKÂSI VAR”

Batrakov ile ilk çalışmaya başladığı zamandan bahseden Vashkevich, “Nisan 2021'de, Türkiye'deki bir antrenman kampında Lokomotiv 2005 takımının sorumluluğunu üstlendim; o dönemde Aleksey'i zaten tanıyordum. Yaş grubundaki oyuncular arasında potansiyeli gayet iyi biliniyordu. İlk dikkatimi çeken şeyler; yüksek futbol zekâsı, oyuna olan sevgisi ve saha içindeki zorlu durumların üstesinden ne kadar kolaylıkla gelebildiğiydi. Yaptığı işi seven ve kendini geliştirmeye her zaman hevesli bir oyuncu. Aleksey ile çalışan antrenörlerden yalnızca biriyim, her birimiz onun gelişiminde bir rol oynadık. Ayrıca onun anne ve babasına da özellikle değinmek isterim: her bakımdan harika bir evlat yetiştirmişler. Aleksey, hem saha içinde hem de saha dışında örnek olmaya çalıştı.” dedi.

Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'de Barcelona ve Lille maçlarında fileleri havalandırdı.

“RUSYA’NIN EN İYİLERİNDEN”

Batrakov’un teknik becerisi ve gelişim süreci hakkında konuşan Vashkevich, “Takımımızdaki teknik açıdan en yetenekli oyunculardan biriydi. Bence o, hâlâ Rusya'daki en iyi futbolculardan biri. Memleketi Orekhovo-Zuyevo’da ve Lokomotiv’de benden önce onunla çalışan antrenörler doğru temelleri attılar; bu, paha biçilmez bir katkıydı. Aleksey, maçlarda ve antrenmanlarda bu becerilerini geliştirmeye devam etti; bu da onu daha güçlü kıldı. Bu şekilde işine tamamen bağlı kalmaya devam ederse çok daha yüksek bir seviyeye ulaşabileceğinden eminim. Artık lig değiştirdi ve Türkiye'de oynuyor. Bu zorlu ve heyecan verici lig, onun gelişimini sürdürmesine yardımcı olabilir. Kariyerinde daha da ilerleme ihtimali ise onu yeni başarılar elde etmeye teşvik edecektir.” diye konuştu.

“HEDEFİ GALATASARAY’IN LİDERİ OLMAK”

21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray tercihi hakkında değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Aleksey’in başka bir lige geçme ihtiyacı bir süredir giderek belirginleşiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya kararlı olduğunu biliyordum; bu hayalinin gerçekleşmiş olmasından dolayı onun adına çok mutluyum. Şu anki hedefi; ilk 11 oyuncusu olmak, Galatasaray’ın liderlerinden biri haline gelmek, taraftarları mutlu etmeye devam etmek ve bir futbolcu olarak kendini geliştirmek. Ona bol şans diliyorum; elbette tüm bunları sakatlık yaşamadan başarabilmesini umuyorum. Dilerim bu sadece bir başlangıçtır.” sözlerini sarf etti.

Rus futbolcu, Galatasaray'da 10 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

“ATTIĞI GOLLER ŞAŞIRTMADI”

Yetenekli oyuncunun son dönemdeki performansı başta olmak üzere Barcelona ve Lille maçlarındaki gollerine vurgu yapan 43 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyordu. Daha fazla gol atıp daha çok asist yapmaya devam edecek; üstelik bunu daha iyi bir şekilde ve çok daha çeşitli yollarla gerçekleştirecek. O goller beni şaşırtmadı. Özellikle Barcelona'ya karşı gol atmasına sevindim. Böyle bir takıma karşı gol atmak, ileriye dönük önemli ve motive edici bir adımdır. Osimhen, Torreira, Leao, Sane ve diğerleri gibi dünya klasmanındaki takım arkadaşları, Aleksey'in potansiyelini daha hızlı geliştirmesine ve olağanüstü bir seviyede oynamasına yardımcı olacaklar.

“DEĞERİNİN 2-3 KATINA SATILABİLİR”

“Aleksey’in gelecekte başka bir Avrupa kulübüne, şu anki değerinin 2-3 katına satılabilir mi?” sorumuzu cevaplayan Vashkevich, “Neden olmasın? Bunda olağanüstü bir şey görmüyorum. Lokomotiv’de adından söz ettirdi; kısa sayılabilecek bir süre içinde takımın liderlerinden biri ve taraftarların gözdesi haline geldi. O, küçük yaşlardan itibaren kendini gösteren gerçekten yetenekli ve dinamik bir oyuncu. Onunla çalışan her antrenör, onu ilk 11 oyuncusu olarak gördü ve kendisine takım içinde bir liderlik rolü verdi. Akranlarından daha küçük olmasına rağmen, her yaş seviyesinde sürekli olarak öne çıktı. Aleksey oyundan hiç kopmuyor; topa ve takım arkadaşlarına göre konumunu koruyarak odağını kaybetmiyor, takımın sahadaki dizilişini muhafaza ediyor, sürekli talimatlar vererek ve oyunu yönlendirerek liderlik özelliklerini sergiliyor.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis ödedi.

“GÜVENMEYE DEVAM EDİN”

Sezon başlarında eleştiri alan Batrakov’un son haftalarda taraftarların gözdesi haline gelmesine de değinen Rus teknik adam, son olarak şunları söyledi:

Bir kulüp bir oyuncu için yüklü miktarda para ödediğinde, herkesin ondan hemen katkı vermesini beklemesi gayet anlaşılabilir bir durum. Ancak Galatasaray taraftarlarına biraz sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerinin onun rahatlamasına ve özgüven kazanmasına yardımcı olacağından eminim. Ataklar başlatabilen, ileriye dönük oynamayı ve risk almayı seven, aynı zamanda takımın güvenebileceği ve bel bağlayabileceği bir hücum oyuncusu olduğunu gösteriyor. Yakın zamana kadar yavaş yavaş süre alıyordu; şimdi ise 90 dakikaya yakın sahada kalıyor. Bu, oyuncunun geçmesi gereken uyum sürecinin bir parçası. Gol katkıları ona kendi yetenekleri konusunda güven verecektir.

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