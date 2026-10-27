Franculino Dju durdurulamıyor: Derbide müthiş geri dönüşün mimarı oldu

Trabzonspor'un Danimarka ekibi Midtjylland'den transfer ettiği Franculino Dju, takımına büyük skor katkısı sağladı. Karadeniz derbisinde Rizespor'a karşı 2-0 geriden gelip 4-3 kazandıkları maçta 2 defa ağları sarsan 22 yaşındaki santrfor, Salah'tan sonra takımının en golcüsü oldu.

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Trabzonspor'un eylül ayı başında kadrosuna kattığı Franculino Dju, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan Paul Onuachu'nun yerine ilk defa görev aldı.

Gençlerbirliği'ne karşı 5-0 kazanılan karşılaşmada, bordo-mavili takım forması altında oynadığı ilk maçta ilk golüne imza atan 22 yaşındaki golcü oyuncu, daha sonra 7'nci haftada deplasmanda 3-0 galip geldikleri Samsunspor müsabakasında da bir gol attı.

Dju, Trabzonspor'un dün deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 kazandığı Karadeniz derbisinde rakip fileleri 2 defa havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Wagner Pina - Franculino Dju

AVRUPA'DA 3 GOL ATTI

Genç futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2 yendiği karşılaşmada 2 gol, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 mağlup ettiği maçta da 1 gol attı.

Dju, Trabzonspor formasıyla bu sezon oynanan 6'sı Süper Lig, 2 UEFA Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 8 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Trabzonspor, Dju'nun Süper Lig'de gol attığı 3 maçta 9 puan hanesine yazdırırken UEFA Konferans Ligi'ndeki 2 maçta da 6 puan elde etti.

22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

ONUACHU'NUN YOKLUĞUNU DOLDURDU

Dju, Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallığını paylaşan Onuachu'nun sakatlandığı dönemde forma şansını da iyi kullandı. Dju, bu sezon 7 lig maçında 2 gol atan Onuachu'yu geride bıraktı.

SALAH'TAN SONRA EN GOLCÜ

Ligin ilk 9 haftasında 22 gol atan bordo-mavili takımda Muhammed Salah, 8 golle en golcü oyuncu olurken; Dju da 4 golle Mısırlı yıldızı takip etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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