Bordo-mavililerin Midtjylland'den 25 milyon euroya transfer ettiği Franculino, 7 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Onuachu'yu geride bırakan 22 yaşındaki golcü için değerinin iki katı konuşulmaya başlandı.

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Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Midtjylland'den 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Franculino, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Onuachu'yu geride bırakarak formayı kapan 22 yaşındaki golcü için 50 milyon euroluk piyasa değeri konuşulmaya başlandı.

Trabzonspor'da Franculino fırtınası: Değerini ikiye katladı

FRANCULINO'DAN GOL VE ASİST ŞOVU

Trabzonspor'da Thomas Reis yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen Franculino, kısa sürede takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Taraftarların gönlünde taht kuran Paul Onuachu'yu geride bırakarak ilk tercih hâline gelen genç forvet, özellikle Avrupa'daki performansıyla öne çıktı.

UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 2 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Franculino, gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. Süper Lig'de de etkili bir görüntü ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, 5 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor'da Franculino fırtınası: Değerini ikiye katladı

ETO'O VE HENRY ESİNTİSİ

Sözcü gazetesinde yer alan haberde Franculino'nun oyun tarzına dikkat çekildi. Genç golcünün kısa mesafedeki patlayıcı hızı, topu çizgiye taşıdıktan sonra içeri kat etme becerisi ve soğukkanlı bitiriciliğiyle Samuel Eto'o ve Thierry Henry'yi hatırlattığı ifade edildi.

Franculino'nun yükselen performansıyla piyasa değerini artırdığı belirtilirken, oyuncu için 50 milyon euro seviyesinde bir rakam telaffuz edildi. Trabzonspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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