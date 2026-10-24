Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Trabzonspor'da Reis’ten müthiş savunma dokunuşu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Trabzonspor'da Reis’ten müthiş savunma dokunuşu
Başlık ResmiTrabzonspor'da Reis’ten müthiş savunma dokunuşu

Alman teknik adamla çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan bordo mavililer, bu maçlarda rakip filelere 15 gol gönderirken kalesinde sadece 2 gol gördü. 

Kaydet
|

Karadeniz’de yeni tarih yazarı Thomas Reis oldu... Eski kulübüne tazminat ödenerek Fatih Tekke’nin yerine getirilen Alman teknik adam, ne kadar doğru bir karar olduğunu beş maçta gösterdi. Bordo mavililer, 3 lig ve 2 Avrupa maçının tamamını kazandı. Bu maçlarda dikkati çeken nokta, atılan gollerin bolluğu ve az gol yenmesiydi. Rakip filelere 15 gol gönderen Fırtına, kalesinde sadece 2 gol (4-2’lik KuPS maçında) gördü. Reis’in takımı, ligdeki 3 maçı ise gol yemeden kazandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Thomas Reis
SPOR

Thomas Reis'in bileği bükülmüyor: 12 maçlık müthiş seri

AKIL OYUNLARI...

Türkiye gerçeklerini bilmesi avantaj olan ve kısa sürede uyum sağlayan Thomas Reis, takımda istikrarı sağladı. Kazanma odaklı bir oyun anlayışı sergileyen Alman teknik adam, erken goller bulup sonuca rahat gitti. Özellikle Salah’ın oyun zekâsı, beş maçlık seride fark oluşturan unsurdu. Konferans Ligi’nde Hearts galibiyetiyle 2’de 2 yapan ve ligde de zirveyle farkı azaltan Trabzonspor, pazartesi günü Çaykur Rizespor’u devirip derbi gününü avantaja çevirmek istiyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.