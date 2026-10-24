Trabzonspor'da Reis’ten müthiş savunma dokunuşu

Alman teknik adamla çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan bordo mavililer, bu maçlarda rakip filelere 15 gol gönderirken kalesinde sadece 2 gol gördü.

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Karadeniz’de yeni tarih yazarı Thomas Reis oldu... Eski kulübüne tazminat ödenerek Fatih Tekke’nin yerine getirilen Alman teknik adam, ne kadar doğru bir karar olduğunu beş maçta gösterdi. Bordo mavililer, 3 lig ve 2 Avrupa maçının tamamını kazandı. Bu maçlarda dikkati çeken nokta, atılan gollerin bolluğu ve az gol yenmesiydi. Rakip filelere 15 gol gönderen Fırtına, kalesinde sadece 2 gol (4-2’lik KuPS maçında) gördü. Reis’in takımı, ligdeki 3 maçı ise gol yemeden kazandı.

AKIL OYUNLARI...

Türkiye gerçeklerini bilmesi avantaj olan ve kısa sürede uyum sağlayan Thomas Reis, takımda istikrarı sağladı. Kazanma odaklı bir oyun anlayışı sergileyen Alman teknik adam, erken goller bulup sonuca rahat gitti. Özellikle Salah’ın oyun zekâsı, beş maçlık seride fark oluşturan unsurdu. Konferans Ligi’nde Hearts galibiyetiyle 2’de 2 yapan ve ligde de zirveyle farkı azaltan Trabzonspor, pazartesi günü Çaykur Rizespor’u devirip derbi gününü avantaja çevirmek istiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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