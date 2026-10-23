Thomas Reis'in bileği bükülmüyor: 12 maçlık müthiş seri

Bulgar ekibi Ludogorets ile sezona başlayan, yenilmezlik serisini Trabzonspor'da da sürdüren Thomas Reis; Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Konferans Ligi'nde KuPS ve Hearts engellerini aştı. Reis, Karadeniz derbisinde de kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

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Ludogorets Razgrad’ın başında Bulgaristan Ligi’nde istikrarlı bir performans sergileyen Thomas Reis, sezonun ilk 9 maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip fileleri 16 defa havalandıran Bulgaristan temsilcisi, kalesinde 7 gol gördü. Yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Alman teknik adam, Bulgaristan'da yakaladığı çıkışı Trabzonspor’a da taşıyarak takımının performans grafiğini yukarıya çıkardı.

Trabzonspor, geçtiğimiz ay Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GALİBİYET SERİSİ

Trabzonspor’un başında önemli galibiyetlere imza atan Reis, sahasında Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2, sahasında ise İskoçya temsilcisi Hearts’ı 2-0 yenerek Avrupa’da da yoluna kayıpsız devam etti.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 16 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

GÖZLER KARADENİZ DERBİSİNDE

Üst üste gelen galibiyetlerle moral depolayan Trabzonspor’da gözler Karadeniz derbisine çevrildi. Thomas Reis, hem Süper Lig'de hem de Avrupa’da yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedeflerken; bordo-mavililer, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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