Trabzonspor, Hearts karşısında galibiyet hedefliyor

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk ediyor. Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Mücadelenin kritik anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci hafta maçında Wouter Vrancken'in çalıştırdığı Hearts ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta saat 19.45'te başlayan müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor.

İLK YARI OYNANIYOR

TRABZONSPOR 1-0 HEARTS

Gol: 32' Muhammed Salah (P)

TRABZONSPOR'DA 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'deki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11’ine göre kadroda önemli değişikliklere gitti.

Reis, sağ bekte Pina'nın yerine Melih Kabasakal'a, stoperde Nwaiwu-Savic ikilisinin yerine Samet Akaydin-Cenk Özkaçar ikilisine görev verdi.

Orta alanda Fabinho, Ozan ve Muçi üçlüsünün yerine Mendy, Folcarelli ve Bouchouari forma giydi. Sol kanat pozisyonunda ise Aral Şimşir'in yerine Saviolo ilk 11’de görev aldı.

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçına göre ilk 11'de değişmeyen 4 oyuncu Onana, Cabral, Salah ve Dju oldu.

Trabzonspor’da UEFA listesine bildirilen isimlerden Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir, Savic, Onuachu ve Onuralp Çevikkan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Trabzonspor - Hearts

FOLCARELLİ, 174 GÜN SONRA

Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11’de görev aldı.

Trabzonspor - Hearts

TARAFTAR, STADI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Trabzonspor - Hearts

AVRUPA KUPALARINDA 159. MAÇ

UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıktı.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 158 müsabakanın 57'sinden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynadı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ

Trabzonspor, Hearts ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne alıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 9 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti.

Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 14 gol gördü.

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da dördüncü karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 yendi.

29 YIL SONRA İSKOÇYA TAKIMI İLE KARŞILAŞIYOR

Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer, 1997-98 sezonunda UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee United ile karşılaşmıştı.

Karadeniz ekibi 12 Ağustos 1997'de sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanırken, 26 Ağustos'ta oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine 6-0'lık skorla imza attı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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