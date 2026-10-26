Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının 11'leri açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu sezon sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan yeşil mavili ekip, kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

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Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Karadeniz derbisinde Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Emrecan, Borelli.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino.

REIS'LE LİGDE 3'TE 3

Teknik direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

RİZESPOR EVİNDE PUAN ALAMADI

Ligde bu sezon sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan yeşil-mavili ekip, Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Deplasmanda oynadığı ilk 4 maçta mağlubiyet yaşamayan Karadeniz temsilcisi, geçen hafta Süper Lig'de ilk kez karşılaştığı Arca Çorum FK'ye 2-1 yenilerek bu seriyi sonlandırdı.

Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında puan alarak, taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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