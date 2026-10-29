Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki takım, 29 Ekim Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise ''Kasımpaşa - Çorluspor hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte canlı yayın bilgileri...

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ZTK 3. tur maçları tüm hızıyla sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Çorluspor maçı bu akşam canlı yayın ile ekranlara gelecek. Peki, Kasımpaşa - Çorluspor hangi kanalda, saat kaçta?

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Kasımpaşa - Çorluspor maçı canlı yayını A Spor kanalından seyredilecek. Mücadele şifresiz şekilde ekranlara gelecek.

Kasımpaşa - Çorluspor hangi kanalda, saat kaçta? ZTK 3. tur maçları devam ediyor

KASIMPAŞA - ÇORLUSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi saat 18.00'de başlayacak.

Kasımpaşa - Çorluspor hangi kanalda, saat kaçta? ZTK 3. tur maçları devam ediyor

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kasımpaşa - Çorluspor 1947 karşılaşmasını Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Mücadelede Murathan Çomoğlu ve Oğuzhan Yazır yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Burak Kamalak üstlenecek.



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