Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi için Türk dünyasının gözü Ankara'ya çevrildi. Enerji koridorlarından nadir toprak elementlerine kadar stratejik kaynakların öne çıktığı dönemde, Türk devletlerinin küresel güç dengelerindeki yeri yeniden gündemde. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Türk dünyasının uluslararası krizlerin ortasında bir istikrar merkezi hâline geldiğini belirterek önümüzdeki 10 yıla işaret etti.

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Türk dünyası, siyasi ve ekonomik iş birliğini güçlendirmek için 29-30 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da bir araya geldi. "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" anlayışıyla gerçekleştirilen 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında savunma sanayii, enerji, ticaret ve ulaştırma alanlarındaki ortak hedefler masaya yatırıldı.

Küresel krizlerin yeni ticaret yollarını ve güç merkezlerini ortaya çıkardığı bir dönemde, Türk devletlerinin sahip olduğu coğrafi konum ve stratejik kaynaklar da zirvenin önemini artırıyor.

Türkiye Gazetesi olarak Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ederken zirvenin Türk dünyasının geleceğine ve Türkiye'nin bölgesel konumuna etkilerini Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan'a sorduk.

Türk dünyasının trilyonluk potansiyeli Ankara'da! Önümüzdeki 10 yılın şifresi ne?

"TÜRK DÜNYASI ADETA BİR İSTİKRAR ODAĞI OLUŞTURUYOR"

Küresel sistemde yaşanan krizlere işaret eden Özcan, Türk devletleri arasındaki iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Öncelikle küresel sistemde bu kadar kırılmanın ve krizin yaşandığı bir süreçte Türk dünyası adeta bir istikrar odağı oluşturuyor. Bence bu açıdan son derece önemli.

13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gerçekleştirilmesi, içinde bulunduğumuz uluslararası koşullar bakımından da son derece önemli. Yakın dönemde yaşanan diplomatik gelişmelerin ardından Türk dünyası açısından böylesine önemli bir zirvenin düzenlenmesini oldukça kıymetli buluyorum."

Türkiye'nin bölgesel konumuna ve Türk devletleriyle ilişkilerinin geçmişine değinen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu söylememin en temel nedeni, Türk dış politikasında istikrarın sağlanması konusunda atılan adımlar. Aslında Türk dünyasıyla ilişkilerimiz, arka planda yaklaşık 35 yıllık bir geçmişe dayanan süreç içerisinde ilerliyor.

Bugün küresel sistemde yaşanan kırılganlıklar, farklı coğrafyalarda yeni güzergâhların ve yeni merkezlerin ortaya çıkmasına neden oluyor."

Türk dünyasının trilyonluk potansiyeli Ankara'da! Önümüzdeki 10 yılın şifresi ne?

"MEKKE ANLAŞMASI VE BEDİR MUTABAKATI'NIN ARDINDAN BU ZİRVE SON DERECE KIYMETLİ"

Son dönemde yaşanan diplomatik gelişmelere değinen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen yakın dönemde hepimiz Mekke Anlaşması'nı, Bedir Mutabakatı'nı gördük. Bunun akabinde Türk dünyasıyla alakalı bu kadar önemli bir zirvenin denk gelmesi son derece kıymetli.

Bunu söylememdeki en temel neden, Türk dış politikasında istikrar sağlama konusunda atılan adımlar."

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan

"ENERJİ VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Türk dünyasının enerji taşımacılığı ve stratejik kaynaklar bakımından sahip olduğu konuma değinen Özcan, şöyle devam etti

"Türk dünyası da bu açıdan son derece önemli bir konuma sahip. Özellikle enerjinin taşınması, nadir toprak elementleriyle ilgili atılacak adımlar ve bütün bunların güvenli bir şekilde ulaştırılabileceği bir zeminin oluşturulması açısından önemli bir süreç yaşanıyor.

"TÜRK DÜNYASI AVRUPA VE ASYA'NIN KALBİNDE"

Tarihsel olarak baktığımızda Türk dünyası, Avrupa ve Asya'nın kalbinde yer alan bir konuma sahip. Bu açıdan söz konusu jeopolitik gerçekliğin 21. yüzyılda yeniden kendisini gösterdiğini görüyoruz.

Türk dünyasının uluslararası sistemde istikrarın merkezlerinden biri olabileceği bir zemin oluşuyor.

13. Zirve'de, önümüzdeki 10 yıla ilişkin çok önemli vizyonların ve atılımların ortaya konulduğunu düşünüyorum. Bu açıdan son derece önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz."

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