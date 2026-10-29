Fiat Punto geri mi dönüyor? Markanın yeni patronundan dikkat çeken açıklama

Fiat, 2018 yılında üretimi sona eren Punto’yu yeniden ürün gamına katmayı değerlendiriyor. Grande Panda’yı tamamlayacak geleneksel bir hatchback fikri gündemde yer alırken, yeni modelin teknik altyapısı ve satış takvimi henüz açıklanmış değil.

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Fiat’ın Avrupa’da uzun yıllar en önemli temsilcileri arasında yer alan Punto için geri dönüş ihtimali güçleniyor. Fiat, Abarth ve Lancia CEO’su Arnaud Belloni, markanın B segmentinde yeniden daha güçlü bir konuma gelmesi gerektiğini belirterek Punto adının ürün gamındaki eksikliğine dikkat çekti.

Üretimine 2018’de veda edilen otomobilin yeniden gündeme gelmesi, Fiat’ın küçük otomobil planlarında Grande Panda’nın yanında başka bir modele de yer açabileceğini gösteriyor.

Fiat Grande Punto

FİAT YÖNETİMİ CLİO’NUN KARŞISINA YENİDEN ÇIKMAK İSTİYOR

2026 Paris Otomobil Fuarı sırasında L’Automobile Magazine’e konuşan Belloni, Punto’nun Fiat açısından taşıdığı önemi vurguladı. Yöneticiye göre markanın bu sınıftan çekilmesi, Renault Clio’nun pazardaki konumunu güçlendirmesine alan açtı. Ford Fiesta’nın da üretimden kalkmasıyla birlikte Avrupa’nın küçük otomobil pazarındaki rekabet değişti.

Belloni, Fiat gibi bir markanın ürün gamında mutlaka Punto’ya yer vermesi gerektiğini düşünüyor. Açıklamalar, şirketin geçmişte güçlü olduğu bu sınıfta yeniden pay kazanmak istediğini ortaya koyuyor.

GRANDE PANDA’NIN YANINDA GELENEKSEL HATCHBACK

Olası yeni Punto’nun, Grande Panda ile birlikte satışa sunulması ve daha geleneksel bir B segmenti hatchback arayan müşterilere hitap etmesi bekleniyor. Böylece Fiat, küçük otomobil sınıfında farklı gövde tercihlerini karşılayan iki modele sahip olabilecek.

Belloni’nin açıklamalarına göre bu model için nostaljiye dayanan bir tasarım yaklaşımı düşünülmüyor. Yeni otomobilin geçmiş nesillerin çizgilerine bağlı kalmadan şekillendirilmesi gündemde.

Fiat Grande Punto

ELEKTRİKLİ VERSİYON GÜNDEMDE, TEKNİK KARARLAR BELİRSİZ

Yeni Punto için içten yanmalı ve tamamen elektrikli seçenekleri destekleyen bir altyapı ihtimali konuşuluyor. Grande Panda ile Citroen C3’te kullanılan Smart Car platformu ve gelecekteki Peugeot 208 ile Opel Corsa için gündeme gelen STLA One, olası teknik temeller arasında gösteriliyor.

Belloni, röportajında gelecekteki Punto’nun hangi motorları kullanacağını belirtmedi. Boyutlar, batarya kapasitesi, menzil, fiyat ve tanıtım tarihi konusunda da kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor.

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