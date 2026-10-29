Range Rover, daha alçak gövdesiyle dikkat çeken elektrikli GT’nin geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Nürburgring’de test edilen modelin, markanın bugüne kadarki en düşük ağırlık merkezine ve en verimli aerodinamik yapısına sahip olacağı belirtiliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Range Rover ailesi, alışılmış SUV modellerinden farklı bir otomobile hazırlanıyor. Temmuz ayında ilk bilgileri paylaşılan Range Rover GT, markanın beşinci modeli olarak ürün gamına katılacak. Coupe oranlarını uzun yol konforuyla birleştirmeyi amaçlayan elektrikli otomobil, son testlerini kamuflaj altında sürdürüyor.

Range Rover GT Nürburgring’e çıktı: SUV markasından elektrikli grand tourer

RANGE ROVER, GT’Yİ BİR OTOMOBİL OLARAK TANIMLIYOR

Yeni GT, yüksek gövdeli Range Rover modellerine kıyasla daha alçak ve yatık bir siluete sahip. Kamuflajlı prototiplerde markanın tanıdık far ve stop tasarımları korunurken, eğimli tavan çizgisi ve geniş duruş öne çıkıyor. Gövde oranları otomobil ile crossover arasındaki sınırı bulanıklaştırsa da Range Rover, modelin geliştirme sürecini anlatırken özellikle “otomobil” ve “grand tourer” ifadelerini kullanıyor.

Markanın hedefi, uzun yolculuklarda beklenen konforu daha fazla sürüş keyfiyle bir araya getirmek. Düşük ağırlık merkezinin yol tutuşa katkı sağlaması amaçlanırken, aerodinamik tasarımla hem rüzgar sesinin hem de enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

Range Rover GT Nürburgring’e çıktı: SUV markasından elektrikli grand tourer

İNGİLTERE’DEN NÜRBURGRİNG’E UZANAN TEST YOLCULUĞU

Paylaşılan geliştirme videosunda prototiplerin İngiltere’den yola çıkarak Belçika üzerinden Almanya’ya ve Nürburgring’e ulaştığı görülüyor. Bu güzergah, mühendislerin otomobili şehir içinden uzun yol sürüşüne kadar farklı koşullarda değerlendirmesine imkan tanıyor.

Brüksel’de süspansiyonun şehir içindeki konforu ve hız kesiciler üzerindeki tepkileri incelenirken, Almanya’daki sürüşlerde otomobilin dinamik özellikleri değerlendiriliyor. Nürburgring testleri için ise açıklanmış bir tur zamanı bulunmuyor.

Daha alçak gövdeye rağmen arazi kabiliyeti de projenin bir parçası olmaya devam ediyor. Range Rover, GT’nin kendi sınıfındaki rakiplerine karşı iddialı arazi yetenekleri sunmasını bekliyor.

Range Rover GT Nürburgring’e çıktı: SUV markasından elektrikli grand tourer

ÖNCE ELEKTRİKLİ, ARDINDAN HİBRİT

Range Rover GT, JLR’nin yeni EMA platformunu kullanan ilk tamamen elektrikli Range Rover olacak. İngiltere’deki Halewood tesisinde üretilecek model, başlangıçta bataryalı elektrikli olarak sunulacak. Marka, modelin ömür döngüsünün ilerleyen döneminde tam hibrit bir seçeneğin de planlandığını doğruluyor.

Range Rover GT Nürburgring’e çıktı: SUV markasından elektrikli grand tourer

KABİNDE UZUN YOL KONFORU ÖNE ÇIKIYOR

İç mekanda merkezi multimedya ekranına ayrı bir sürücü ekranı eşlik ediyor. Ön konsol boyunca uzanan gizli havalandırma kanalı ve hoparlörleri örten dokuma kaplamalar, daha sade bir kabin oluşturuyor. Marka, ikinci sıradaki diz mesafesinde de sınıfının en iyileri arasında yer almayı hedefliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala