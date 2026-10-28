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Eskişehir'de kaputunda ceset figürü bulunan otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan ortaya çıktı

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Eskişehir'de kaputunda ceset figürü bulunan otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Başlık ResmiEskişehirde kaputunda ceset figürü bulunan otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaputunda kan lekesine benzeyen boyalar ve ceset figürü bulunan otomobil, vatandaşların ve polis ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan araçta yapılan incelemede, dikkat çekici tasarımın sosyal medya içeriği hazırlamak amacıyla yapıldığı anlaşıldı. Otomobilin sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eskişehir'de, kaputunda kan lekesi ve ceset figürü olan bir araç polisi harekete geçirirken otomobilin sahibi ve içerik üreticisi, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Eskişehirde kaputunda ceset figürü bulunan otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Başlık ResmiEskişehirde kaputunda ceset figürü bulunan otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üstünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, cadde üstünde seyir halinde olan ve dikkat çekici dış tasarımıyla çevredeki vatandaşların ve devriye gezen polis ekiplerinin şüphelenmesine neden olan bir araç durduruldu. Gerçekleştirilen incelemelerde, otomobilin kaput bölümünde kan lekesine benzeyen kırmızı boyalar ile bir ceset figürünün olduğu görüldü. Durumun ihbar edilmesi sonrasında olay yerine gelen emniyet ekipleri, ayrıntılı inceleme yaptı. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda, söz konusu otomobilin herhangi bir gerçek olayla alakası olmadığı, sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla bu şekilde tasarlandığı anlaşıldı.

Eskişehirde kaputunda ceset figürü bulunan otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Başlık ResmiEskişehirde kaputunda ceset figürü bulunan otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Olayın sonrasında otomobil sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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