Ankara elektrik kesintisi 30-31 Ekim Başkent EDAŞ (Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Etimesgut...)
Ankara elektrik kesintisi 30-31 Ekim programı, planlı çalışma yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Çankaya, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı ve Pursaklar başta olmak üzere birçok ilçede elektriklerin hangi saatlerde kesileceği ve ne zaman geleceği araştırılıyor.
Ankara'da 30 ve 31 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesinti programında Gölbaşı, Keçiören, Akyurt, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Pursaklar, Polatlı ve Kahramankazan dahil birçok ilçe yer alıyor. Kesinti süreleri bölgeye göre değişirken bazı noktalarda çalışmaların yaklaşık 8 saate kadar sürmesi planlanıyor.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30-31 EKİM
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2058, 2085, 2061, 2076, 1099., 1293, 2052, 2007, 492, 1349/1, 1338, 1383, 1578, TULUNTAŞ YOLU, 1341, 1294, 2028, 1302, 1345, 1313, 2050, 2021, 1312, 1362, 1580, 1306, 1295, 1566/1, HACILAR, 1349, 2031, 1542, 1366, 2018, 2069, 1576, 2024, 2086, 1541, 1573, 1297, 1378, 2066, 2013, 1572, 1552, 1571, 1304, 2017, 2049, 1547, 1575, 1352, 2022, 1568, 2088, 1291, 2012, 1336, 1357, 1543, 2038, 2020, 1551, HACILAR KÜME, 1570, 1354, 1545, 2051, 1579, 2082, 1548, 1550, 1358, 1327, 2067, 1584, 1346, 1292, 1334, 1317, 1355, 1281
30.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UZUN, KAYAPINAR, ŞAHİN, MOLLA, DOĞAN, NECİPPAŞA, PEÇENEK KÜME, 3006, ADNAN MENDERES., CEYHAN., ARSLAN., MENEKŞE., PEÇENEK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, HACI BAYRAM VELİ, MEVLANA...
30.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACILAR KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, 1510, ORKİDE, 1499, 1676, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, 1677, 1675, BALLIKPINAR KÜME, 1678, 1656, SARMAŞIK.., NERGİZ, 1508
30.10.2026 09:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİSAKIMİLLİ, TEKYAPI_SİLİNECEK, 2659, 2684, TURGUT ÖZAL, 13 EKİM, 2683, KIZILCAŞAR, 27 ARALIK, 2672, 2673, BARIŞ, 2675, 2676, 2670, 2677, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2678, 2674, 30 AĞUSTOS
31.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2669, TURGUT ÖZAL
31.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2683, TEKYAPI_SİLİNECEK, 2659, TURGUT ÖZAL, KIZILCAŞAR, 2672, 2673, BARIŞ, 2670, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2674
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
31.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, SARIBEYLER
31.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIBEYLER
1.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIBEYLER
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİAÇIK, ÇETİN, ÖZGÜR, HACI BAYRAM VELİ, DOĞAN, PEÇENEK, GÜZELHİSAR, BAYRAKTAR, NECİPPAŞA, ZADELER, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ADNAN MENDERES., PEÇENEK KÜME, 68, AHMET YESEVİ., MEVLANA..., TAYTAKU, DUMLUPINAR, ÇANKIRI, YAĞMUR
30.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1198
30.10.2026 11:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1779, 1727
30.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, GÜCÜKDİBİ, BAŞ KÖY, SOĞUKSU, KONAKYANI, ESENCE, ALAYÜZ, AŞAĞI, GÖKÇEÖREN, AŞAĞI ALACA, YENİ, YUKARI, ÖRTÜLÜ, KÜÇÜK BELTEPE, ONBAŞI, YUKARI ALACA, KARAMAN, PEHLİVANLI, DEMİRCİ, URGANLI, KOLCA, BELTEPE, DEDE, KAPAKLI, YALI, HOCA, KONUKLAR, ÜÇAĞIL, TATLISU, OKLUCA, DİLEK, ÇALCA
31.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAFAHAT, 798, YILDIZTEPE, 799, 802, 805, 801
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, KANUNİ, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, HİLAL, BEYPAZARI, ERGENEKON, ÖZAL, GÜNEYCE
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LEBLEBİCİ, DEMİREL, 673, BAŞBEREKET, 653, BAŞAYAŞ, 655, AYAŞ ANKARA
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÖRELİ, 105, 113, 114, 115, 118, 119, 112, 116, 101, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121, 106, ABAZLI
30.10.2026 09:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİSAKIMİLLİ, TEKYAPI_SİLİNECEK, 2659, 2684, TURGUT ÖZAL, 13 EKİM, 2683, KIZILCAŞAR, 27 ARALIK, 2672, 2673, BARIŞ, 2675, 2676, 2670, 2677, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2678, 2674, 30 AĞUSTOS
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771
30.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCEPELİT
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA MEŞELER, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3290, 3222, 3289, 3285, 5098, 3425
30.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3267, 3250, 3287, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, ŞEHİT NECDET YILMAZ, 3263, 3255, 3294, 3254
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPAKLI
30.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPAKLI
30.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN KÜME
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DESTAN, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, RÜYA., ŞİRİN_1, ŞEHİT NURETTİN ÜNER, ŞEHİT AHMET DOĞAN, PINAR., BÜLBÜL, SAĞLIK., ANKARA, SERDAR, HÜRRİYET., SANCAK
30.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3290, 3222, 3289, 3285, 5098, 3425
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, KANUNİ, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, HİLAL, BEYPAZARI, ERGENEKON, ÖZAL, GÜNEYCE
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LEBLEBİCİ, DEMİREL, 673, BAŞBEREKET, 653, BAŞAYAŞ, 655, AYAŞ ANKARA
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
31.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
31.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU
30.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UZUN, KAYAPINAR, ŞAHİN, MOLLA, DOĞAN, NECİPPAŞA, PEÇENEK KÜME, 3006, ADNAN MENDERES., CEYHAN., ARSLAN., MENEKŞE., PEÇENEK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, HACI BAYRAM VELİ, MEVLANA...
31.10.2026 12:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, PREVEZE, 3220, BUKET, KANAVİÇE, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ANKARA, KUBİLAY, 29 MAYIS_1, FATİH SULTAN MEHMET, KARDELEN 1, FERAH, DURHASAN, MİLLET, CENGAVER, ERENKÖY, TÜRKÖZÜ, BEYLERBEYİ, MEŞALE, REMZİ ÇIRPAN, FETİH, OSMANLI
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GELİNÇİK, ATATÜRK/4, ALTINOK, 1., 12.-, GEÇİT, CEM, CUMHURİYET, BAŞAK, KIZILIRMAK, BAŞAK/1, KUNDURA, 13, AŞIK VEYSEL, LALE, PINAR, BAŞAK-, ATATÜRK, VEZİROĞLU, LALE ÇIKMAZI, İNÖNÜ, GENÇLİK, YUNUS EMRE, HASANBABA
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1901, SAĞDUYU
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYAŞ, 84, 1539/5
31.10.2026 12:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET ALİ ALTIN, GÜLLÜCE
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 10:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NALLIGÖLCÜK, BEYALAN, BELENÖREN
31.10.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak P.KOM.ER.FETTULLAH KOROĞLU, FATİH, HASAN HÜSEYİN EKEN, SALİH YAMAN, GÜL, ŞAHİN DEMİRCİ, YAKUT, YAŞAR YENER, YILDIZ, SELVİ_2, İSMAİL EREL, RAİF UZUN, MEHMET KAYNAK, MEHMET YALNIZ, HASAN KUZUCU, MEHMET ÇETİNKAYA, ERGENEKON, TURGUT ÖZAL, İLYAS KAYIŞ, BÜLBÜL, HÜSAMETTİN YÜKSEL
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BULDUK
30.10.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞYAKA
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞKÖPRÜ, AŞAĞI KOCAHACILI
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MOLLA, İMAMLAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BAYRAKTAR, PEÇENEK, ÖZGÜR
30.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UZUN, KAYAPINAR, ŞAHİN, MOLLA, DOĞAN, NECİPPAŞA, PEÇENEK KÜME, 3006, ADNAN MENDERES., CEYHAN., ARSLAN., MENEKŞE., PEÇENEK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, HACI BAYRAM VELİ, MEVLANA...
30.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİAÇIK, ÇETİN, ÖZGÜR, HACI BAYRAM VELİ, DOĞAN, PEÇENEK, GÜZELHİSAR, BAYRAKTAR, NECİPPAŞA, ZADELER, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ADNAN MENDERES., PEÇENEK KÜME, 68, AHMET YESEVİ., MEVLANA..., TAYTAKU, DUMLUPINAR, ÇANKIRI, YAĞMUR
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZGUN_1, TAVAS, SEDEF., YILDIZ.., GÜRGEN, ESENLER, CENGİZ TOPEL, YÜKSELEN, GAZEL, CENGAVER, KAFİLE, YILDIZ, KESEN, BAHAR, SAĞLAM
31.10.2026 09:15 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BABACAN, KOYUNLU, ÇİLEK, BARBAROS, OTAĞ, FERMAN, YAMTAR, ÇAMLICA_1, ÇALIKUŞU, CEVİZLİ, ÖZAL, TOLGAHAN, MEVLANA., CANLAR, YUNUS EMRE...