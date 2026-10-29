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GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

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GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim programı, İzmir’de planlı çalışma yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Buca, Bornova, Konak, Bayraklı ve Urla başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalleler ile elektriğin ne zaman geleceği araştırılıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

İzmir’de 30 ve 31 Ekim tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri için GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan program takip ediliyor. Şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı, ağaç kesimi ve farklı çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda belirli saatlerde enerji verilemeyecek. Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Urla, Ödemiş, Aliağa, Bayındır, Bergama, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz ve Tire için kesinti saatleri açıklandı.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30-31 EKİM 2026

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849818
29 Ekim (Atatürk Cd.), Kaynaklar Merkez (2053. Sk., 2054. Sk., 2055. Sk., 2058. Sk., Atatürk Cd., Gazi Hasan Şen Sk.)

Planlandı
30.10.2026

00:30 - 07:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851850
Vali Rahmi Bey (138. Sk., 159. Sk., 295. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 297/2. Sk., 297/3. Sk., 297/4. Sk., Forbes Sk.)

Planlandı
30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851940
Çamlıkule (200/17. Sk., 220. Sk., 220/21. Sk., 220/22. Sk., 220/25. Sk., 220/27. Sk., 220/28. Sk., 220/29. Sk., 220/37. Sk., 220/38. Sk., 220/42. Sk., 290/12. Sk., 290/4. Sk., 290/5. Sk.), Yıldız (220/21. Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

31.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849605
Seyhan (641. Sk., 641/3. Sk., 641/4. Sk., 641/6. Sk., 642. Sk., 643. Sk., 643/1. Sk., 644. Sk., 645. Sk., 645/1. Sk., 645/2. Sk., 667. Sk., 667/1. Sk., 701. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Planlandı
31.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849606
Akıncılar (556/1. Sk., 556/2. Sk., 556/3. Sk., 556/4. Sk.), Seyhan (550. Sk., 556/6. Sk., 621. Sk.)

Planlandı
31.10.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851835
Buca Koop. (1405. Sk.)

Planlandı
31.10.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851964
Çamlıkule (220. Sk., 222/21. Sk., 222/23. Sk., 222/24. Sk., 222/25. Sk., 222/34. Sk., 254. Sk., 254/16. Sk., 254/17. Sk., 254/19. Sk., 254/24. Sk., 254/25. Sk., 290/11. Sk., 290/2. Sk.)

Planlandı
31.10.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851967
Çamlıkule (220. Sk., 220/26. Sk., 220/30. Sk., 220/45. Sk., 220/47. Sk., 220/48. Sk., 220/49. Sk., 220/58. Sk., 220/74. Sk., 254/20. Sk., 254/40. Sk.), Çamlıpınar (254/42. Sk., 254/43. Sk., 293/12. Sk.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3851654
Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)

Planlandı
30.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3851656
Yolüstü (Yolüstü Küme Evleri)

Planlandı
30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3851659
Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Kutlubeyler (Tabak Küme Evleri)

Planlandı
30.10.2026

12:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852715
Emmioğlu, Türkmen (İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri), Üç Eylül, Yeniceköy

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3852936
Atamer (2580. Sk., 2591. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2614. Sk., Samsun Cd.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Millet (2564. Sk., 2565. Sk., 2566. Sk., 2567. Sk., 2568. Sk., 2569. Sk., 2570. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2577. Sk., 2578. Sk., 2579. Sk., 2579/1. Sk., 2580. Sk., 2581. Sk., 2582. Sk., 2585. Sk., Samsun Cd.), Saygı (2654. Sk., 2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2658. Sk., 2659. Sk., 2660. Sk., 2663. Sk., 2665. Sk., 2669. Sk., 2770. Sk., 2772. Sk., 2776. Sk., Barış Cd., Samsun Cd., Toros Cd.)

31.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3852954
Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)

Planlandı
31.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3853030
Atamer (2581. Sk., 2615. Sk., 2616. Sk., 2617. Sk., Çamlık Cd., Samsun Cd.), Çınartepe (2618. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2621. Sk., 2623. Sk., 2650. Sk., 2651. Sk., 2652. Sk., 2653. Sk., Dicle Cd., Güneş Cd.), Mehmet Akif (2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2727. Sk., 2728. Sk., 2732. Sk., 2734. Sk., Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu, Hakimiyet Cd., Toros Cd.), Saygı (Samsun Cd., Toros Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3849851
Emek (1660. Sk., 7061. Sk., 7065. Sk., 7236. Sk., 7236/1. Sk., 7236/3. Sk., 7238/1. Sk., 7239. Sk., 7239/1. Sk., 7239/2. Sk., 7240. Sk., 7242. Sk., 7243/1. Sk., 7248. Sk., Barış Cd., Kubilay Cd.), Org. Nafiz Gürman (1660. Sk., 7061. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7092. Sk., 7093. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7096/1. Sk., 7097. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., Kubilay Cd.), Yamanlar (7094. Sk., 7097. Sk., 7302. Sk., 7340. Sk., 7340/1. Sk., Barış Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

Planlandı
30.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3849968
Manavkuyu (202. Sk., 235. Sk., 240. Sk., 250. Sk.)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3853087
Güzelhisar (Gavurdere Küme Evleri, Kıbrıs Cd.), Kurtuluş (Güzelhisar Cd.), Örnekkent (797. Sk., 799. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 844. Sk., 845. Sk., 846. Sk., 848. Sk., 849. Sk., 849/1. Sk., 850. Sk., 851. Sk., 852. Sk., 856. Sk., 858. Sk., 861. Sk., 863. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 866. Sk., 867. Sk., 872. Sk., 875. Sk., 879. Sk., 882. Sk., 903. Sk., 912/1. Sk., 921. Sk., 922. Sk., 937. Sk., 975, Güzelhisar Cd., Kıbrıs Cd., Nene Hatun Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849121
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı
30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849713
Hasköy (2. Çıkmaz Sk., 4. Çıkmaz Sk., 5. Çıkmaz Sk., 6. Çıkmaz Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Sk., Hasköy Cami Sk., Mehmet Akif Ersoy Sk., Şehit Erdem Erkaçtı Sk., Şehit İbrahim Erince Cd., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Vali Kazım Dirik Cd.)

Planlandı
30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849720
Hasköy, Kızılcaova, Yeşilova

Planlandı
30.10.2026

09:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3853238
Yakacık (Yüksel Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3851516
Alibeyli (Göçbeyli Yolu), Göçbeyli (Göçbeyli Yolu), Kadıköy

Planlandı
30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3853075
Aşağıcuma (AŞAĞICUMA KÜME EVLER, Aşağıcuma Köyü İç Yolu)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849968
Kazımdirik (202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd.)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849317
Çandarlı (166. Sk., 168. Sk., 171/1. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk.)

Planlandı
30.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849320
Çandarlı (163. Sk., 163/1. Sk., 163/2. Sk., 163/3. Sk., 163/4. Sk., 163/5. Sk., 163/6. Sk., 163/7. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 173/1. Sk., 173/2. Sk., 173/3. Sk., 174. Sk., Alkor 2. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Sarıevler Sitesi)

Planlandı
30.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849323
Çandarlı (1030. Sk., 1030/5 Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1034/1. Sk., 1034/2. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1036/1. Sk., 1037. Sk., 1046. Sk., 1050. Sk., 171. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3852136
Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı
30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3852138
Fatih, İsmetpaşa

Planlandı
31.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3852146
Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı
31.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3852148
Fatih, İsmetpaşa

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

31.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3851627
Bağyurdu 29 Ekim (Durmuşça Sk.), Ovacık (Çamiçi Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu), Sarılar (Beyler Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Yenikurudere

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

31.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3853295
Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3851663
Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Suludere Merkez Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı
30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3849713
Yeniçiftlik

Planlandı
30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3853255
Kireli

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3851650
İçmeler (1029. Sk., 1033. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1041. Sk., 1045. Sk., 1048. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1086. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1142. Sk.)

Planlandı
30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3851750
M. Fevzi Çakmak (4105. Sk., 4105/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4120. Sk., 4124. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4135. Sk., 4143. Sk., 4148. Sk., 4150. Sk., 4155. Sk., 4183. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)

Planlandı
30.10.2026

10:00 - 16:40

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiGEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3851751
Torasan (500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 504. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 526. Sk., 528. Sk.)

31.10.2026

07:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3849772
Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk.

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