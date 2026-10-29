GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim programı, İzmir’de planlı çalışma yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Buca, Bornova, Konak, Bayraklı ve Urla başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalleler ile elektriğin ne zaman geleceği araştırılıyor.

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İzmir’de 30 ve 31 Ekim tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri için GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan program takip ediliyor. Şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı, ağaç kesimi ve farklı çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda belirli saatlerde enerji verilemeyecek. Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Urla, Ödemiş, Aliağa, Bayındır, Bergama, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz ve Tire için kesinti saatleri açıklandı.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30-31 EKİM 2026

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849818

29 Ekim (Atatürk Cd.), Kaynaklar Merkez (2053. Sk., 2054. Sk., 2055. Sk., 2058. Sk., Atatürk Cd., Gazi Hasan Şen Sk.)

Planlandı

30.10.2026

00:30 - 07:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851850

Vali Rahmi Bey (138. Sk., 159. Sk., 295. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 297/2. Sk., 297/3. Sk., 297/4. Sk., Forbes Sk.)

Planlandı

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851940

Çamlıkule (200/17. Sk., 220. Sk., 220/21. Sk., 220/22. Sk., 220/25. Sk., 220/27. Sk., 220/28. Sk., 220/29. Sk., 220/37. Sk., 220/38. Sk., 220/42. Sk., 290/12. Sk., 290/4. Sk., 290/5. Sk.), Yıldız (220/21. Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

31.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849605

Seyhan (641. Sk., 641/3. Sk., 641/4. Sk., 641/6. Sk., 642. Sk., 643. Sk., 643/1. Sk., 644. Sk., 645. Sk., 645/1. Sk., 645/2. Sk., 667. Sk., 667/1. Sk., 701. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Planlandı

31.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849606

Akıncılar (556/1. Sk., 556/2. Sk., 556/3. Sk., 556/4. Sk.), Seyhan (550. Sk., 556/6. Sk., 621. Sk.)

Planlandı

31.10.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851835

Buca Koop. (1405. Sk.)

Planlandı

31.10.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851964

Çamlıkule (220. Sk., 222/21. Sk., 222/23. Sk., 222/24. Sk., 222/25. Sk., 222/34. Sk., 254. Sk., 254/16. Sk., 254/17. Sk., 254/19. Sk., 254/24. Sk., 254/25. Sk., 290/11. Sk., 290/2. Sk.)

Planlandı

31.10.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3851967

Çamlıkule (220. Sk., 220/26. Sk., 220/30. Sk., 220/45. Sk., 220/47. Sk., 220/48. Sk., 220/49. Sk., 220/58. Sk., 220/74. Sk., 254/20. Sk., 254/40. Sk.), Çamlıpınar (254/42. Sk., 254/43. Sk., 293/12. Sk.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3851654

Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)

Planlandı

30.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3851656

Yolüstü (Yolüstü Küme Evleri)

Planlandı

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3851659

Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Kutlubeyler (Tabak Küme Evleri)

Planlandı

30.10.2026

12:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852715

Emmioğlu, Türkmen (İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri), Üç Eylül, Yeniceköy

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3852936

Atamer (2580. Sk., 2591. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2614. Sk., Samsun Cd.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Millet (2564. Sk., 2565. Sk., 2566. Sk., 2567. Sk., 2568. Sk., 2569. Sk., 2570. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2577. Sk., 2578. Sk., 2579. Sk., 2579/1. Sk., 2580. Sk., 2581. Sk., 2582. Sk., 2585. Sk., Samsun Cd.), Saygı (2654. Sk., 2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2658. Sk., 2659. Sk., 2660. Sk., 2663. Sk., 2665. Sk., 2669. Sk., 2770. Sk., 2772. Sk., 2776. Sk., Barış Cd., Samsun Cd., Toros Cd.)

31.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3852954

Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)

Planlandı

31.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3853030

Atamer (2581. Sk., 2615. Sk., 2616. Sk., 2617. Sk., Çamlık Cd., Samsun Cd.), Çınartepe (2618. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2621. Sk., 2623. Sk., 2650. Sk., 2651. Sk., 2652. Sk., 2653. Sk., Dicle Cd., Güneş Cd.), Mehmet Akif (2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2727. Sk., 2728. Sk., 2732. Sk., 2734. Sk., Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu, Hakimiyet Cd., Toros Cd.), Saygı (Samsun Cd., Toros Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3849851

Emek (1660. Sk., 7061. Sk., 7065. Sk., 7236. Sk., 7236/1. Sk., 7236/3. Sk., 7238/1. Sk., 7239. Sk., 7239/1. Sk., 7239/2. Sk., 7240. Sk., 7242. Sk., 7243/1. Sk., 7248. Sk., Barış Cd., Kubilay Cd.), Org. Nafiz Gürman (1660. Sk., 7061. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7092. Sk., 7093. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7096/1. Sk., 7097. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., Kubilay Cd.), Yamanlar (7094. Sk., 7097. Sk., 7302. Sk., 7340. Sk., 7340/1. Sk., Barış Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

Planlandı

30.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3849968

Manavkuyu (202. Sk., 235. Sk., 240. Sk., 250. Sk.)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3853087

Güzelhisar (Gavurdere Küme Evleri, Kıbrıs Cd.), Kurtuluş (Güzelhisar Cd.), Örnekkent (797. Sk., 799. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 844. Sk., 845. Sk., 846. Sk., 848. Sk., 849. Sk., 849/1. Sk., 850. Sk., 851. Sk., 852. Sk., 856. Sk., 858. Sk., 861. Sk., 863. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 866. Sk., 867. Sk., 872. Sk., 875. Sk., 879. Sk., 882. Sk., 903. Sk., 912/1. Sk., 921. Sk., 922. Sk., 937. Sk., 975, Güzelhisar Cd., Kıbrıs Cd., Nene Hatun Cd.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849121

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849713

Hasköy (2. Çıkmaz Sk., 4. Çıkmaz Sk., 5. Çıkmaz Sk., 6. Çıkmaz Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Sk., Hasköy Cami Sk., Mehmet Akif Ersoy Sk., Şehit Erdem Erkaçtı Sk., Şehit İbrahim Erince Cd., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Vali Kazım Dirik Cd.)

Planlandı

30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849720

Hasköy, Kızılcaova, Yeşilova

Planlandı

30.10.2026

09:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3853238

Yakacık (Yüksel Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3851516

Alibeyli (Göçbeyli Yolu), Göçbeyli (Göçbeyli Yolu), Kadıköy

Planlandı

30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3853075

Aşağıcuma (AŞAĞICUMA KÜME EVLER, Aşağıcuma Köyü İç Yolu)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849968

Kazımdirik (202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd.)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849317

Çandarlı (166. Sk., 168. Sk., 171/1. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk.)

Planlandı

30.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849320

Çandarlı (163. Sk., 163/1. Sk., 163/2. Sk., 163/3. Sk., 163/4. Sk., 163/5. Sk., 163/6. Sk., 163/7. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 173/1. Sk., 173/2. Sk., 173/3. Sk., 174. Sk., Alkor 2. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Sarıevler Sitesi)

Planlandı

30.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849323

Çandarlı (1030. Sk., 1030/5 Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1034/1. Sk., 1034/2. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1036/1. Sk., 1037. Sk., 1046. Sk., 1050. Sk., 171. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3852136

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3852138

Fatih, İsmetpaşa

Planlandı

31.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3852146

Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

31.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3852148

Fatih, İsmetpaşa

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

31.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3851627

Bağyurdu 29 Ekim (Durmuşça Sk.), Ovacık (Çamiçi Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu), Sarılar (Beyler Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Yenikurudere

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

31.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3853295

Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3851663

Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Suludere Merkez Sk.)

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3849713

Yeniçiftlik

Planlandı

30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3853255

Kireli

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3851650

İçmeler (1029. Sk., 1033. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1041. Sk., 1045. Sk., 1048. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1086. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1142. Sk.)

Planlandı

30.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3851750

M. Fevzi Çakmak (4105. Sk., 4105/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4120. Sk., 4124. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4135. Sk., 4143. Sk., 4148. Sk., 4150. Sk., 4155. Sk., 4183. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)

Planlandı

30.10.2026

10:00 - 16:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GEDİZ elektrik kesintisi 30-31 Ekim! İzmir elektrik kesintisi programı

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3851751

Torasan (500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 504. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 526. Sk., 528. Sk.)

31.10.2026

07:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3849772

Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk.

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