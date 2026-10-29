Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Marmaray'ın da 13. yaşını kutladığını belirterek, hattın açıldığı 29 Ekim 2013 tarihinden bu yana toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Marmaray'ın 13 yıllık hizmet süresine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “29 Ekim 2013’te hizmete açtığımız Marmaray’ın, Cumhuriyetimizin 103. Yılında 13. Yaşını kutluyoruz” dedi.

MARMARAY 13 YILDA 1,6 MİLYAR YOLCUYA HİZMET VERDİ

Marmaray'ın temellerinin Ağustos 2004'te atıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, projenin İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşımda dönüşüm sağladığını belirtti. Uraloğlu, “Deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaşan batırma tüp tünelimizle iki kıtayı demiryoluyla birbirine bağladık. Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik.” açıklamasında bulundu.

Asrın projesi Marmaray 13 yaşında: 1,6 milyar yolcu taşıdı

İSTANBUL'UN ULAŞIMINDA 76,6 KİLOMETRELİK OMURGA

Marmaray'ın İstanbul'un toplu ulaşım sistemindeki önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, hattın metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğini belirtti.

Asrın projesi Marmaray 13 yaşında: 1,6 milyar yolcu taşıdı

Uraloğlu, “Halkalı-Gebze arasında 76,6 kilometrelik hat ve 43 istasyonumuzla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkânı sunuyoruz. Marmaray, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray'ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim 2026 tarihinde 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi.” dedi.

Asrın projesi Marmaray 13 yaşında: 1,6 milyar yolcu taşıdı

GÜNDE 289 SEFERLE HİZMET VERİYOR

Marmaray'daki tren işletmeciliğine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Halkalı-Gebze arasında 149, Pendik-Ataköy arasında 140 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenliyoruz. Hafta sonları gece ilave 10 seferle bu sayı 297'ye yükseliyor. Filomuzda 34'ü 10 vagonlu, 20'si 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren seti ve 440 vagon bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

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