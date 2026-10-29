BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim programı, Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşların gündeminde. Avcılar, Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Fatih ve Şişli başta olmak üzere birçok ilçede planlı kesintilerin uygulanacağı mahalleler ve elektriğin ne zaman geleceği araştırılıyor.

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İstanbul Avrupa Yakası'nda 30 Ekim Cuma günü bakım, yatırım, dönüşüm ve bağlantı çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ tarafından açıklanan programda Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Şişli yer alıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi planlanıyor.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AŞIK VEYSEL1, BALABAN, DERE, IHLAMUR YOLU, IRMAK, YAVUZ sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 13:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-602, G-604, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-625, G-630, G-631, G-632, G-772, G-802, G-919 sk bölgelerinde 30/10/2026 13:30:00 - 30/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim! 12 ilçede 8 saat sürecek

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1420., SABİA sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI, GELİNCİK, ÜÇER ÇIKMAZI sk / VATAN mah KANAAT, ŞAHİN sk bölgelerinde 30/10/2026 09:30:00 - 30/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ÇIĞ, ŞEN sk bölgelerinde 30/10/2026 09:30:00 - 30/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim! 12 ilçede 8 saat sürecek

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah EBULULA MARDİN, FULYALI, ÜLGEN sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20. sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KARLI, OSMANLI, SEBİL, YILDIZ sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 30/10/2026 10:00:00 - 30/10/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1948., 1950., 1953., 2068. sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim! 12 ilçede 8 saat sürecek

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah HASIRCILAR, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHTAKALE, TOMRUK sk bölgelerinde 30/10/2026 00:00:00 - 30/10/2026 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim! 12 ilçede 8 saat sürecek

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 07:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 30/10/2026 07:30:00 - 30/10/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, BARBAROS HAYRETTİN, DORUK, ENGİN, ERGENEKON, KAVAK, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 30/10/2026 08:00:00 - 30/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim! 12 ilçede 8 saat sürecek

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, GÜLBAHÇE, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KUBİLAY, KUYTU, MUTLU, ULUBATLI, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEREFE sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DİLEK, MURAT, NATO, NATO ÇIKMAZI, NUSRET, OĞUZELİ, SARIKAYA, ÇAVDAR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BEYAZ ORKİDE, GONCA, HUZUR OKULLAR, SUDE, TOMURCUK 1, İMAM ÇEŞME YOLU sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim! 12 ilçede 8 saat sürecek

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, ŞAŞKIN BAKKAL sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DUT, 1.DİKMEN, 2.BARIŞ sk bölgelerinde 30/10/2026 11:00:00 - 30/10/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim! 12 ilçede 8 saat sürecek

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CAN, CANSIZ, CESUR, CİHAN, ECRİN, GÜLDEREN sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 30 Ekim! 12 ilçede 8 saat sürecek

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, TAN, YAVRUKUŞ, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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