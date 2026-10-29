Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? EuroLeague heyecanı sürüyor!
EuroLeague'de heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, İspanyol basketbolunun güçlü ekiplerinden Real Madrid ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya geri sayım sürerken ''Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' araştırılmaya başlandı.
Ligde üst sıralarda yer alan sarı-lacivertliler, Valencia Basket karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Real Madrid ise Avrupa arenasında yakaladığı çıkışı kendi sahasında sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
REAL MADRİD-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?
EuroLeague'in 9. haftasında oynanacak Real Madrid-Fenerbahçe maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basketbol Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonu 9. haftasında oynanacak Real Madrid-Fenerbahçe maçı 29 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.