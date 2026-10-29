EuroLeague'de heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, İspanyol basketbolunun güçlü ekiplerinden Real Madrid ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya geri sayım sürerken ''Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' araştırılmaya başlandı.

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Ligde üst sıralarda yer alan sarı-lacivertliler, Valencia Basket karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Real Madrid ise Avrupa arenasında yakaladığı çıkışı kendi sahasında sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? EuroLeague heyecanı sürüyor!

REAL MADRİD-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

EuroLeague'in 9. haftasında oynanacak Real Madrid-Fenerbahçe maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? EuroLeague heyecanı sürüyor!

REAL MADRİD-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonu 9. haftasında oynanacak Real Madrid-Fenerbahçe maçı 29 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

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